9 مدربين يضمنون استقرار البطولة المحترفة الأولى

تشهد حركة مدربي البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، في الصيف الحالي إستقرارا معتبرا خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مقارنة بالمواسم الماضية بعد تأكد إستمرار تسعة مدربين مع أنديتهم لحد الآن، من بين 16 ناد ينشط في حظيرة النخبة.

رغم خسارته لنهائي كأس الجمهورية، قرر "خير الدين ماضوي" البقاء رفقة فريق القلب "وفاق سطيف" بعد إصرار الرئيس "حسان حمّار"، كما قررت إدارة إتحاد العاصمة الحفاظ على الإستقرار، رغم إخفاق المدرب البلجيكي "بول بوت" في تحقيق أي لقب محلي مع الفريق هذا الموسم، إلا أن بلوغه ربع النهائي رابطة أبطال إفريقيا أنقذ رأس البلجيكي.

من جهته، سيواصل "كمال مواسة" مهامه على رأس مولودية الجزائر، بعد قيادته للفريق الأخضر والأحمر لبلوغ ربع كأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ النادي، فيما شفع للمدرب مراد رحموني، تمكنه من إنقاذ شبيبة القبائل من السقوط الموسم الماضي، ليحصل على ثقة الرئيس محند شريف حناشي لموسم آخر.

وعلى غرار المدربين الأربعة، سيواصل كل من شريف الوزاني (إتحاد بلعباس)، سيد أحمد سليماني (أولمبي المدية)، عبد القادر عمراني (شباب قسنطينة)، مزيان إيغيل (دفاع تجنانت)، جوزيف ماريا نوغيس (نادي بارادو)، مهامهم على رأس أنديتهم، بعد تحقيق كل منهم للنتائج المرجوة من طرف إداراتهم وأنصار الفريق.

ويعدّ ضمان 9 أندية إستقرار طاقمها الفني بعد نهاية كل موسم كروي، يعد سابقة في البطولة الوطنية الجزائرية، حيث غابت هذه الثقافة عن الكرة الجزائرية منذ عدة سنوات.