12 لاعبا من بارادو وسوسطارة بين محليي ألكاراز!

تلقى "ألكاراز" إنتقادات كثيرة وإتهامات بمحابات "أتلتيك بارادو" الذي يرأسه "خير الدين زطشي" الرجل الأول في هرم كرة القدم الجزائرية، بعد إستدعاءه للثنائي "يوسف عطال"، و"الطيب مزياني" في معسكر الخضر أوائل جوان الماضي.

هذه المرة، استدعى ألكاراز 6 لاعبين من نادي بارادو: " توفيق موساوي، يوسف عطال، طارق بوعطبة، الطاهر بن خليفة، فريد الملالي والطيب مزياني" بالإضافة إلى 6 لاعبين من فريق إتحاد العاصمة ويتعلق الأمر بكل من : " أيوب عبدلاوي، محمد بن خماسة، عبد الرؤوف بن غيث ، حمزاوي عكاشة ، أوسامة درفلو، وعبد الرحمان مزيان"، في حين خلت قائمته من أي لاعب من أندية الغرب الجزائري !.

وتستمر مغامرات "ألكاراز" في زمن "زطشي".