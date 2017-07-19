قاسمي: سنضحي من أجل التألق في البطولة العربية.. والمربع الذهبي هدفنا

أكد أحمد قاسمي، هداف نادي نصر حسين داي، أنه ورفاقه سيفعلون كل شيء من أجل تشريف الكرة الجزائرية خلال مشاركتهم في البطولة العربية للأندية، في الفترة الممتدة بين 22 جويلية الجاري و6 أوت المقبل بمدينتي القاهرة والإسكندرية المصريتين، حيث كشف قاسمي عن تحمسه ورفاقه للتألق في المنافسة وبلوغ المربع الذهبي الذي يعتبر هدفهم الرئيسي، رغم اعترافه بصعوبة المهمة في المجموعة الرابعة التي تضم بجانبهم كلا من الأهلي المصري، الفيصلي الأردني والوحدة الإماراتي، هذا الأخير الذي ستفتتح النصرية البطولة بمواجهته، بعد غد السبت، بملعب السلام بالقاهرة، بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء، حيث صرح هداف رابطة موبيليس المحترفة الأولى للموسم المنصرم لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا: «لن نتنقل إلى القاهرة لقضاء عطلة ولن ندخل في ثوب الضحية، بل سنذهب للدفاع عن سمعة الكرة الجزائرية وهيبتها، وسمعة النصرية التي عادت إلى الواجهة بعد سنوات طويلة من الغياب»، مضيفا: «لقد قدمنا تضحيات كبيرة وسنضحي مجددا من أجل التألق في البطولة العربية التي نرغب بشدة في تقديم مستوى جيد خلالها»، وتابع: «نعرف مسبقا أن مهمتنا لن تكون سهلة بوقوعنا في المجموعة الرابعة التي تضم الأهلي والفيصلي والوحدة، وكلها أندية تمتلك خبرة كبيرة وبطلة دورياتها المحلية، أما فريقنا فهو مزيج بين الخبرة والشباب الطموح، وبصراحة نحن نستهدف الذهاب بعيدا في المنافسة وبلوغ المربع الذهبي على الأقل، وهو الذي وضعناه كهدف رئيسي لنا». هذا وأشاد ذات المتحدث بالعمل الكبير الذي يقوم به المدرب الجديد نبيل نغيز وطريقة تعامله مع اللاعبين، مؤكدا على تواصله المثالي مع الجميع. إلى ذلك، شدت صبيحة، أمس الأربعاء، بعثة النصرية رحالها نحو العاصمة المصرية القاهرة، أين ستقيم بفندق «ماريوت» طيلة تواجدها بالأراضي المصرية.