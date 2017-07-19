بوعكاز يخضع لاعبيه لتدريبات شاقة ويريد 4 وديات قبل تربص تونس

تواصلت، أمس، تدريبات مولودية وهران بإجراء حصتين تدريبيتين في اليوم، حيث قرّر المدرب بوعكاز رفع حجم العمل اعتبارا من الحصة الثانية، بعدما كانت حصة الاستئناف مساء الإثنين. وخصصت الحصة الصباحية للجانب البدني، والذي يولي له المدرب أهمية كبيرة في هذه الفترة من أجل تحسين لياقة اللاعبين، في الوقت الذي تنوعت فيه الحصة المسائية بين التمارين البدنية وأخرى تقنية بالكرة. وحضر معظم اللاعبين التدريبات الأولى ما عدا هريات، في المقابل، يكون هشام شريف قد تحصل على وثائقه.

ويريد المسؤول الأول عن العارضة الفنية للحمراوة تجهيز اللاعبين بنسبة كبيرة من الناحية البدنية قبل الإنتقال إلى تونس يوم 6 أوت من أجل خوض مقابلات ودية فقط، والاهتمام بالجانب التقني ومعالجة النقائص. من جهة أخرى، كشفت مصادر مقربة من الفريق أن المدرب بوعكاز يريد برمجة أربعة لقاءات ودية، قبل التنقل إلى تونس من أجل معاينة المستوى الفني للتشكيلة، وعلى ضوء ذلك سيتم تصحيح الأخطاء التي سجلها، ولم يتم تحديد بعد هوية الأندية التي سيواجهها الفريق.

الحمراوة ينتظرون الأسماء الكبيرة

وبخصوص التعاقدات، فإن الأنصار ينتظرون جلب اللاعبين الذين يصنفون في خانة الكبار، بعدما تباينت الاستقدامات، ولعل الاسم الذي لم يقنع المتتبعين هو المدافع الأيمن لأولمبي المدية، وشان، الذي كان احتياطيا في فريقه ووجد نفسه يوقع عقدا لمدة موسمين للمولودية، وسيكون في مهمة صعبة للظفر بمقعد أساسي في ظل المستوى الطيب للغاية لحلايمية. هذا وعلمنا أن المهاجم جمعوني قد ضاع من الفريق ووجهته ستكون الساورة، كما علمنا أن المدافع الأوسط شرفاوي لازال في مُفكرة الإدارة وهو الذي تحصل على وثائقه من شباب بلوزداد.