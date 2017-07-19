مورينيو مستعد للبقاء 15 عاما مع مانشستر يونايتد

أكد المدرب البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي، جوزيه مورينيو، أنه مستعد للبقاء 15 عاما كمدير فني للنادي، بهدف إعادة «الاستقرار» الذي عرفه ملعب أولد ترافورد خلال العهد الطويل للمدرب السابق أليكس فيرغسون. وقال مورينيو، الذي قاد النادي في موسمه الأول معه إلى لقب الدوري الأوروبي: «يمكنني القول إنني مستعد للبقاء في السنوات الـ15 المقبلة. هنا؟ نعم، لم لا». وأدلى مورينيو بتصريحاته إلى الموقع الإلكتروني لشبكة التلفزيون الأميركية «إي إس بي إن»، قائلا: «عليّ الاعتراف بأن الأمر صعب جدا بسبب الضغوط التي تحيط بعملنا، الكل يضعون الضغوط على المدربين، والناس يقولون نريد الفوز»، وتابع مورينيو متحدثا عن مانشستر يونايتد: «هذا النادي ولسنوات طويلة، كان السير أليكس فيرغسون.. الناس اعتادوا عليه، والناس فهموا النتائج الرائعة لذلك الاستقرار»، مضيفا: «بعد ديفيد مويس والسيد لويس فان غال، سأبدأ عامي الثاني مع مانشستر يونايتد وأتمنى البقاء وجلب الاستقرار الذي يرغب فيه النادي». واستبعد مورينيو البقاء مع يونايتد لفترة 27 عاما كما فعل فيرغسون، الذي توقف عن التدريب عام 2013، ودخل من بعده النادي في فترة من عدم الاستقرار.