مصباح: محرز أقوى من صلاح وسيكون لاعبا مثاليا لروما

أكد الدولي الجزائري، جمال مصباح، مدافع نادي لوزان السويسري، أن مواطنه وزمليه في المنتخب الوطني، رياض محرز، نجم ليستر سيتي الانجليزي، أفضل من اللاعب المصري محمد صلاح، الذي كان ينشط في نادي روما، ونصح مسؤولي «الذئاب» بانتداب لاعب الخضر وعدم التفريط في صفقته، نظرا للإضافة التي سيقدمها لتشكيلة المدرب أيزيبيو دي فرانشيسكو، موضحا في تصريحاته لموقع «سوبرتال»، أمس، نقلا عن إذاعة «رايدو ستيريو92.7»، أنه يتمنى أن ينجح مسؤولو روما في التعاقد مع محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية، خصوصا وأن النادي يملك ضمانات لكي يقدم محرز أداء ومستوى جيدا خلال فترة حمل ألوان نادي العاصمة الإيطالية: «صداقة كبيرة تجمعني بمحرز تكونت منذ سنوات عديدة، وهو رجل متواضع، سيكون لاعبا مثاليا بالنسبة لروما، التي يدربها فرانشيسكو خصوصا مع خطة 4-3-3، أتمنى من روما أن ينجح في الظفر بصفقته»، وأضاف: «محرز أقوى من صلاح، وأنا لا أقول هذا لأنني جزائري، لكنني أتحدث من الجانب الفني لكرة القدم، ومع محرز نادي روما لديه ضمانات لتقديم مؤهلات جيدة لأنه بفضل المدرب رانييري تعلم كيف يتعامل مع الجانب الدفاعي، تعاملت مع دي فرانشيسكو في ليتشي وأنا متيقن أن محرز سيكون بالنسبة لطريقة لعبه بمثابة اللاعب المثالي، كما أنه مثل المواهب الجزائرية الكثيرة التي تنشط في أوروبا، جعل الجزائر بلدا عظيما، خصوصا وأن منتخبنا كبر كثيرا في السنوات الأربع الأخيرة»، وهي التصريحات التي تؤكد القيمة الكبيرة التي يتمتع بها محرز لدى جميع اللاعبين، سواء الجزائريين وزملائه في المنتخب الوطني، أو باقي اللاعبين من مختلف بلدان العالم ونجوم الكرة السابقين، الذين كثيرا ما أشادوا بمستويات صاحب 26 سنة وأثنوا على قدراته، كما رحبوا بفكرة تعاقده مع روما التي عرضت 35 مليون أورو مثلما تطرقت إليه تقارير إعلامية إيطالية مؤخرا، للظفر بخدماته، في انتظار الحسم في أمر انتقاله خلال الأيام القليلة القادمة، خصوصا وأنه أصبح مصمما أكثر من أي وقت مضى على الرحيل وخوض تجربة جديدة بعيدا عن ناديه ليستر.

محرز يفتتح عداده مع ليستر في ودية واست بروميتش

افتتح رياض محرز، أمس، عداده التهديفي خلال الموسم الجديد مع ليستر سيتي، الذي يشارك معه في دورة ودية بمدينة هونغ كونغ الصينية، تحضيرا للموسم الكروي الجديد، أين سجل هدف فريقه الوحيد في اللقاء الذي جمع ناديه أمام واست بروميتش ألبيون، قبل أن تنتهي المواجهة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليفوز في الأخير ليستر في ضربات الترجيح. هذا وشارك محرز رفقة مواطنه وزمليه في النادي الانجليزي، إسلام سليماني أساسيين في اللقاء.