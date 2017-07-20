جابو، بن عياد والمدرب المساعد.. شروط ماضوي لتجديد عقده الإثنين القادم

من المنتظر أن يعود مدرب وفاق سطيف، خير الدين ماضوي، الإثنين القادم إلى مدينة سطيف عائدا من تونس، أين قضى عطلة لأكثر من أسبوعين، وسيكون على موعد مع الجلوس على طاولة المفاوضات النهائية مع الرئيس حمّار، بعد أن كان الطرفان قد تفاوضا في نهاية مباراة نهائي كأس الجمهورية، أين وضع المدرب عدة شروط تخص ظروف العمل مقابل بقائه، والتي عمل الرئيس حمّار طيلة هذه الفترة على تحقيقها، على رأسها تسوية المستحقات العالقة للاعبين، الرفع من أجرته الشهرية، إحداث تغييرات على الطاقم الفني، بعد أن طلب مساعدا ثانيا، إضافة إلى محضر بدني جديد، حيث تم جلب المحضر بوجنان، كما رفض ماضوي العمل مع بعض اللاعبين ونجوم التشكيلة، حيث تحدثت مصادر أنه يرفض بقاء جابو، على خلفية الملاسنات التي حدثت بينهما خلال مواجهة اتحاد العاصمة، حين رفض اللاعب تغييره في الدقائق الأخيرة، كما اشترط جلب قناص أهداف حقيقي لتدعيم الخط الأمامي، نتيجة عقم الخط الأمامي الحالي.

حمّار يشهر سلاح الأجور في وجه جابو لتحقيق رغبة ماضوي

يبقى قرار تسريح الوسط الهجومي عبد المؤمن جابو من أصعب القرارات التي سيتم اتخاذها من قبل الرئيس حمّار، لتحقيق شروط المدرب، بالنظر إلى مكانة اللاعب وسط الأنصار، مما جعله يلجأ إلى قرار تخفيض الأجور الشهرية لجميع اللاعبين، بمن فيهم جابو، على أساس الأزمة وغياب الموارد المالية، خاصة أنه الأعلى أجرا بـ450 مليون شهريا، حيث ينتظر الرئيس حمّار عودة اللاعب من عطلته حتى يعرض عليه القرار، الذي سيرفضه جابو بنسبة كبيرة ويجعله يطالب بالمغادرة، خاصة أنه تلقى عدة عروض خليجية ومحلية، ومن ثم تجسيد رغبة المدرب من جهة، والاستفادة من عائدات تحويله من جهة أخرى.

ماضوي يصر على بن عياد وحمّار يعرض 500 مليون مقابل بن عياد

باشر الرئيس حمّار، قبل موعد الجلسة النهائية مع المدرب ماضوي، محادثاته مع إدارة سريع غليزان للحصول على ورقة تسريح المهاجم بن عياد، الذي يعد أحد الشروط التي وضعها المدرب للبقاء، حيث عرض الرئيس حمّار أكثر من 500 مليون مقابل ورقة تسريح المهاجم، ولازالت المحادثات قائمة وتتجه نحو الطريق السليم قبل أيام قليلة عن عودة المدرب، وهي المؤشرات التي تطمئن المدرب ماضوي وتعجّل في تجديد عقده.

خلاف حول المدرب المساعد المغترب وحمّار يتمسك بزرڤان

يبقى شرط تدعيم العارضة الفنية بمدرب مساعد ثانٍ، بعد أن اقترح المدرب ماضوي المدرب المغترب مرواني، الذي كان حاضرا مع التشكيلة خلال نهائي كأس الجمهورية، محل خلاف بين حمّار والمدرب ماضوي، حيث أكد الرئيس تمسك الإدارة بالمدرب المساعد مليك زرڤان، وأن العارضة الفنية ليست في حاجة إلى مدرب مساعد ثان، رافضا ضم المغترب مرواني، وهي النقطة التي ستكون محل نقاش في لقاء الرجلين الإثنين القادم.

ماضوي تدخل لإيجاد حل وسط بين خذايرية والإدارة

أكدت مصادر أن المدرب ماضوي الذي يتابع كل كبيرة وصغيرة من مكان تواجده في تونس، قد تحدث إلى الرئيس حمّار بخصوص قضية الحارس خذايرية، مبديا تمسكه ببقاء الحارس وطالب الإدارة بالعمل على إقناعه، كما تحدث إلى الحارس وأقنعه بضرورة تخفيض أجرته الشهرية بسبب الأزمة التي يمر بها النادي.

بوڤروة يتجه لترسيم توقيعه في شبيبة بجاية

يتواجد المهاجم بوڤروة منذ أول أمس في مدينة بجاية، على موعد مع مسؤولي الشبيبة للتفاوض حول العرض الذي وصله من إدارة بجاية، بعد أن رفض عرض أهلي البرج، حيث يتجه نحو ترسيم توقيعه في بجاية، بعد أن أبدى رغبة في حمل ألوان الشبيبة وبعث مشواره من جديد، خاصة أنه تحصل على تسريحه من الوفاق، بعد أن تنازل عن أجوره العالقة.

ملولي طالب بأجرة شهرية للتوقيع على فسخ العقد

لازال المدافع المحوري فريد ملولي لم يوقع على وثيقة فسخ العقد، حيث يشترط تجسيد الإدارة للاتفاق الذي تم الأسبوع الفارط، ومنحه أجرة شهرية واحدة مقابل توقيعه على وثيقة فسخ العقد وأخد نسخة منها قبل بداية دراسة العروض التي وصلته من عدة أندية من القسم الثاني، وكان ملولي قد عاد إلى الوفاق خلال الميركاتو، لكنه فشل في فرض مكانته، ويبقى اللاعب الوحيد من المسرحين الذي لم يرسم توقيعه لأحد النوادي، بعد أن وقع عروسي والعمري في شباب قسنطينة، بوشار في بلوزداد، بوطبة في نصر حسين داي، بلهاني في شبيبة بجاية وبوڤروة يكون قد رسم التحاقه ببجاية وتام بانغ في البرتغال.

قائد إلتراس الوفاق يعلن انسحابه

أعلن قائد التراس أنصار وفاق سطيف أمين بن مخلوف، عن اعتزاله عن ممارسة نشاطاته، حيث اعتذر لزملائه من أنصار التراس بعد 7 سنوات من التنشيط والمناصرة، وجاء اعتزاله مع دعوته من الإدارة من أجل تكريمه، لكنه فضّل الاعتزال وعدم حضور التكريم، مانحا المشعل لخليفته، وعرف الإلتراس في الموسمين الأخيرة تطورا وتحسنا ملحوظا في أسلوب المناصرة والحضور في المدرجات.