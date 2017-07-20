بوحفص لـ"النهار": لم ولن أنسحب من رئاسة بلوزداد ولا رجوع عن قرار استهدافنا لـ5 ألقاب الموسم القادم

نمديل وبوقاسم يتحصلان على وثائق تسريحهما واستئناف التحضيرات السبت بقيادة المدرب الجديد

تحصل، أمس، المدافع الأيمن عبد الكريم نمديل، والحارس بوقاسم خالد، على أوراق تسريحهما من إدارة شباب بلوزداد، بعد الطلب الذي تقدما به في وقت سابق وإعرابهما عن رغبتهما في خوض تجربة أخرى، والسير على خطى زملائهما بوعزة، شرفاوي وعايش الذين رحلوا في وقت سابق، حيث جلس الثنائي على طاولة المفاوضات مع الرئيس محمد بوحفص، قبل أن يتوصلا إلى حل يقضي بالطلاق بالتراضي، بعد أن تنازلا عن جزء من مستحقاتهما المالية، بحكم أن الحارس بوقاسم مازال عقده ساري المفعول إلى غاية 2019 ونمديل إلى 2018، الأمر الذي يجعل قائمة المغادرين تتسع لخمسة عناصر لحد الآن، في انتظار المزيد خلال الأيام القليلة القادمة على اعتبار أن هناك لاعبين يريدون أيضا مغادرة الفريق، حسبما علمته «النهار» من مصادرها الموثوقة.

هذا ومن المنتظر أن تعلن الإدارة، اليوم، عن هوية مدرب حراس الجديد، والذي سيعوض المدرب مسعي الذي غادر لنصر حسين داي، في انتظار الفصل أيضا في هوية المحضّر البدني والمدرب الرئيسي الذي تم تأخير الإعلان عنه لغاية اليوم أو الجمعة، على أقصى تقدير، بما أن تفاصيل صغيرة أجلت الكشف عن هويته.

من جهة أخرى، قررت إدارة الشباب وبصفة رسمية تأخير موعد بداية التحضيرات ليوم السبت، بعدما كانت مقررة اليوم الخميس، مثلما تطرقت إليه «النهار» في أعدادها السابقة، وذلك بسبب التأخر في الإعلان عن اسم المدرب الجديد الذي ينتظر أن يشرف على حصة الاستئناف رفقة طاقمه الفني، وعلى رأسه المدرب المساعد بن سماعين صابر.

وفي سياق منفصل، لم يحسم شباب بلوزداد لحد الآن في مكان التربص الصيفي، الذي كان مقررا أن تتكفل به شركة «بي أم جي» التي تموّن الفريق بألبسة «أومبرو»، مثلما كان يرغب المسيرون في عرضهم على مسؤولي الشركة في وقت سابق، ورغم أن الإدارة وضعت احتمال إجراء التربص بين فرنسا، بلغاريا أو المغرب، أصحبت في الوقت الراهن مجبرة على اختيار المغرب، نظرا لتأخر شروعها في الإجراءات الإدارية المتعلقة بطلب تأشيرة دخول الأراضي الفرنسية والبلغارية.

بوحفص: «نثق في من جلبناهم وسنواصل الاستقدامات»

كشف رئيس شباب بلوزداد، محمد بوحفص، أنه يواصل مهامه على رأس إدارة النادي بصفة عادية، ويسهر على انتداب اللاعبين وفق ما تحتاج إليه التشكيلة، مفندا الكلام الذي دار مؤخرا في محيط الفريق والذي مفاده أنه ينوي الانسحاب، بعد أن غاب عن الأنظار وأوقف عمله في التسيير، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفريق سيلعب حقا على جميع الجبهات التي سينافس عليها الموسم القادم، حيث قال في تصريحاته لـ«النهار»، أمس: «لم أنسحب من رئاسة شباب بلوزداد، أنا أعمل بصفة عادية وأقوم بواجبي ولن أتوقف عن ذلك»، وأضاف: «الفريق سيلعب الموسم القادم على جميع الجبهات، ولن نتراجع عن استهداف 5 ألقاب مثلما سبق وأن صرحت سابقا»، وبخصوص جديد الاستقدامات وتشاؤم الأنصار بعد الانتدابات التي قامت بها الإدارة لحد الآن، بسبب الأسماء التي تم التعاقد معها، قال بوحفص: «اللاعبون الذين تم استقدامهم نضع ثقتنا كاملة فيهم، لدينا تشكيلة ولاعبون جيدون وقمنا بتدعيمها بأسماء يملكون مستوى، وأتساءل هل مدافع مثل بوشار ليس لاعبا جيدا؟ كما أننا نستهدف مستقبلا 4 لاعبين آخرين، منهم متوسطا ميدان ومهاجمان، ومن الممكن أن نعتمد على ورقة الأجانب بانتدابنا لاعبين إفريقيين، وزيادة عن هذا المدرب الجديد الذي سنعلن عنه اليوم أو غدا سيفصل في بعض الأمور الأخرى الخاصة بعملية تسريح اللاعبين أو استقدامات أخرى».