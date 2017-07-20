انسحاب سادس عضو من اللجنة الأولمبية الجزائرية

أتى الإعلان عن انسحاب "سعدي"، عبر بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، وقال فيه "يؤسفني أن أعلن رسميا إنسحابي من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، وكلي أمل في أن تنتصر الحكمة، وهذا في مصلحة الحركة الرياضية الوطنية".

انسحاب الرئيس السابق للإتحادية الجزائرية للملاكمة، جاء ليضاف إلى الإستقالات الستة التي قدمها أعضاء سابقين في المكتب التنفيذي للهيئة ذاتها، بعد إعادة إنتخاب "مصطفى براف" لعهدة جديدة على رأس اللجنة الأولمبية في 27 ماي الماضي، ليبلغ بذلك عدد المنسحبين إلى 7 أعضاء.