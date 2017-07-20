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رابطة قرباج تبدأ معاينة الملاعب هذا الأحد

نشر يوم 2017/07/20 2780 0 كريم.تيغرمت رابطة قرباج تبدأ معاينة الملاعب هذا الأحد
أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، الخميس، عن شروعها في معاينة الملاعب التي ستحتضن مباريات البطولتين المحترفة الأولى والثانية انطلاقا من الأحد القادم، تحسبا للموسم الكروي المقبل 2017-2018.

في بيان نشرته عبر موقها الرسمي، أوضحت الهيئة التي يرأسها "محفوظ قرباج"، أنّ عملية التقييم الفني للملاعب المعنية باحتضان مباريات المحترف الأول والثاني، ستنطلق هذا الأحد.

وعيّنت الرابطة المحترفة لكرة القدم لجنة خاصة للقيام بهذه المهمة، حيث كشف البيان ذاته، أنّ اللجنة المعنية بتقييم الملاعب تتكون من ممثلي كل من النادي المستغل للملعب، المديرية العامة للأمن الوطن أو الدرك الوطني، مالك الملعب (مديريات الشباب والرياضة، البلديات، المركبات الرياضية..)، فضلا عن المديرية العامة للحماية المدنية والرابطة الولائية.

وتأتي هذه الخطوة، إستعدادا لإنطلاق الموسم الكروي 2017-2018، والمقرر يومي 25 و26 أوت الداخل.

 

 

 

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