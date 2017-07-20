المحبوسون والشرطة في أولمبياد مصغر هذا السبت

في مبادرة ستقام بالتنسيق مع جمعية أولاد الحومة، يتضمن برنامج التظاهرة الرياضية التي ستنظم على مستوى مؤسّسة إعادة التأهيل بالقليعة، عدة مسابقات في كرتي السلة واليد، ناهيك عن سباق نصف الماراطون، لعبة الشطرنج وتنس الطاولة، اضافة إلى دورة في كرة القدم ستشهد مقابلة بين فريق المحبوسين، وفريق أعوان الشرطة، وأخرى بين فريق المحبوسين وفريق أعوان إعادة التربية.

وذكرت إدارة السجون أنّ هذه النشاطات التي تندرج في إطار البرامج التي تنظمها المؤسّسات العقابية لفائدة المحبوسين، من تعليم عام وتكوين مهني، نشاطات ثقافية وتربوية ومسابقات لحفظ القرآن الكريم، تهدف إلى تمكين هذه الفئة من الحصول على شهادات ومهارات تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد الافراج عنهم.