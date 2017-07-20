زطشي يؤيد رفع عدد منتخبات الكان إلى 24

في حوار بثته الإذاعة الفرنسية العالمية "أر أف إي" على هامش تواجد مسؤول الفاف في الرباط، قال "زطشي": "أعتقد أنّ فكرة رفع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا تستحق التجسيد، ومن الطبيعي أن نواجه بعض العراقيل لكن ستكون هناك بعض الأمور الإيجابية، كما يجب أن ندرس هذا المقترح جيدا، عبر معاينة إمكانات كل بلد لمعرفة ما إذا كنا على استعداد حقا من الناحية التنظيمية قبل الشروع في كان بـ 24 منتخبا".

وتابع: "هي فكرة جديرة بالإهتمام، وأتمنى أن يكون للمكتب التنفيذي للكاف الوقت الكافي من أجل دراسة هذا المشروع ".

الجزائر ستكون جاهزة لإستضافة المسابقات القارية

فيما يخص خسارة رهان إستضافة نهائيات أمم إفريقيا 2017 ، التي إحتضنتها الغابون، أكد "زطشي" أنّ الجزائر جاهزة دائما لإحتضان التظاهرات الدولية، موضحا: "الجزائر لها منتخب كبير في القارة الإفريقية، وتمتلك بنية تحتية كبيرة ما يجعلنا على إستعداد في أي وقت لإستضافة المسابقات القارية، وستظل الجزائر دائما زعيمة للكرة الإفريقية ".

سأسعى إلى تطوير الكرة الجزائرية دون أي إلغاء

شبّه "زطشي" دوره الجديد على رأس (الفاف) بدور الملغاشي "أحمد أحمد" في قمة هرم (الكاف)، شارحا: "أعيش الحالة التي يعيشها رئيس الإتحاد الإفريقي الجديد، بما أنه تم تنصيبنا في الوقت ذاته على رأس الإتحاديات، وأنا أشيد مرة أخرى بدوره الكبير في سبيل تطوير كرة القدم الإفريقية، وهو الهدف نفسه الذي أسعى لتجسيده مع الكرة الجزائرية، دون إلغاء ما تم إنجازه حتى الآن".

حريصون على بلوغ مونديال روسيا 2018

تطرق "زطشي" إلى حظوظ الخضر في التأهل إلى نهائيات كاس العالم 2018 بروسيا، وشدّد: "يجب أن نلعب كل حظوظنا إلى آخر رمق، البداية في التصفيات كانت صعبة نوعا ما، بما أننا حققنا نقطة واحدة فقط بعد إجراء مباراتين، لكن يجب أن نؤمن بحظوظنا في التأهل إلى غاية المباراة الأخيرة".

أعتمد على "بوقرة " والقدامى لبناء المستقبل

اختتم "زطشي" حواره مع الإذاعة الفرنسية بالتطرق إلى دور المدافع الدولي السابق "مجيد بوقرة" مع المنتخب الوطني قائلا: " بإمكان مجيد أن يعيننا كثيرا من أجل النهوض بالكرة الجزائرية، وأعتقد أنه من دون لاعبي كرة القدم السابقين، لا يمكننا بناء مستقبل الكرة في بلادنا ".