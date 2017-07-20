حصيلة عربية كارثية في مونديال يد الجزائر

شهدت مباريات اليومين الأولين من عمر مونديال 2017 لكرة اليد (أقل من 21 سنة) نتائج متواضعة للمنتخبات العربية المشاركة في المحفل العالمي المستمرّ بالجزائر.

برسم كأس العالم المنتظمة بقاعة "حرشة حسان" والقاعة البيضاوية (18 - 30 جويلية الجاري)، سجلنا تواجد المنتخب القطري في المرتبة الأخيرة للمجموعة الثالثة بعد سقوطه في مبارتي سلوفينيا (31- 23) والسويد (22- 21).

بدوره، خسر المنتخب المصري في المجموعة ذاتها أمام الدانمارك (26 – 20)، وفرنسا (36 – 30)، وسقط منتخب المغرب الذي يحتل المرتبة الأخيرة للمجموعة الرابعة أمام الجزائر (24 – 19) وكرواتيا (29 – 14)، كما تجرّع منتخب السعودية خسارتين أمام كرواتيا (32 – 26) وايسلندا (48 – 24).

وشكّل منتخبا الجزائر وتونس الإستثناء، بعد تمكن محاربي الصحراء من حصد ثلاث نقاط أمام الأشقاء المغاربة (24 – 19)، وتعادلهم أمام الأرجنتين (25-25)، في وقت تمكّن نسور قرطاج من تحقيق العلامة الكاملة واعتلاء صدارة المجموعة الثانية عقب هزمهم بوركينا فاسو (50- 17) في انتظار مواجهتهم البرازيل عصر اليوم الخميس (16.00 سا).

الترتيب والنتائج والبرنامج

المجموعة الأولى

1 - ألمانيا 2 ن

2- جزر فارو 2 ن

3 – النرويج 2 ن

4 – كوريا الجنوبية 0 نقطة

5- المجر 0 نقطة

6- الشيلي 0 نقطة

الجولة الثانية (الخميس 20 جويلية)

المجر – النرويج 16:00

الشيلي – ألمانيا 18:00

كوريا الجنوبية – جزر فارو 20:00

المجموعة الثانية

1- تونس 2 ن

2 - إسبانيا 2 ن

3 - مقدونيا 2 ن

روسيا 0 نقطة

البرازيل 0 نقطة

بوركينافاسو 0 نقطة

الجولة الثانية (الخميس 20 جويلية )

البرازيل - تونس 16:00

روسيا – إسبانيا 18:00

بوركينافاسو – مقدونيا 20:00

المجموعة الثالثة

1 - فرنسا 4

2 . سلوفينيا 4

3. الدنمارك 2

4. السويد 2

5. قطر 0

6. مصر 0

الجولة الثالثة (الجمعة 21 جويلية) القاعة البيضاوية

فرنسا – سلوفينيا 10:00

الدانمارك – قطر 12:00

مصر – السويد 14:00

المجموعة الرابعة

1- إيسلندا 4 نقاط

2- كرواتيا 4 نقاط

3 - الجزائر 3 نقاط

4- الأرجنتين 1 نقطة واحدة

5 – المغرب 0 نقطة

6 – السعودية 0 نقطة

الجولة الثالثة (الجمعة 21 جويلية) قاعة حرشة حسان

كرواتيا – الأرجنتين 10:00

العربية السعودية – المغرب 12:00

ايسلندا – الجزائر 20:45