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تابعوا نتائج امتحان مسابقة الأساتذة على النهار أونلاين

نشر يوم 2017/07/20 1 0 كريم.تيغرمت تابعوا نتائج امتحان مسابقة الأساتذة على النهار أونلاين
صدرت عصر اليوم الخميس نتائج الامتحان الكتابي لمسابقة توظيف الأساتذة، عبر الموقع الرسمي http://concours.onec.dz.
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سبق لــ "النهار أونلاين" أن نقل عن تغريدة لوزيرة التربية الوطنية "نورية بن غبريط"، صباح الأربعاء، تشير فيها إلى نجاح 134192 مترشح في الامتحان الكتابي، وسيجتاز هؤلاء الامتحان الشفوي يومي 30 و31 جويلية الجاري.

وبلغت نسبة النجاح في الامتحان الكتابي لمسابقة الأساتذة 2017، 30.13 %.

وأوضحت الوزيرة بدء سحب الاستدعاءات بالنسبة للمقبولين لاجتياز الامتحان الشفهي ابتداء من الآن.

وطمأنت الوزيرة المترشحين بأنّ المسابقة ستجري في "شفافية" وأنّ المنصب سيكون فقط لمن يستحقه.

يُذكر أنّ 134192 مترشح سيتنافسون على 10 آلاف منصب في الطورين المتوسط والثانوي. 

ويمكن لجميع المهتمين متابعة النتائج الكاملة لمسابقة توظيف الأساتذة من هنا


 

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