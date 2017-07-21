تصفيات كان 2019 .. نحو صعود منتخبين عن كل فوج

من المرجح تأهل منتخبين من كل مجموعة، بينما سيصعد منتخب واحد فقط في المجموعة التي يشارك فيها الكاميرون منظم البطولة، والتي تضمّ كل من مالاوي، المغرب وجزر القمر.

وستكون فرصة الخضر كبيرة للغاية في بلوغ بطولة أمم إفريقيا المقبلة، خاصة بعد فوز زملاء "محرز" في المباراة الإفتتاحية أمام الطوغو بهدف نظيف، ما جعل الجزائر تتصدر المجموعة الرابعة رفقة البنين.

وعلى الرغم من زيادة عدد المشاركين ستمنح الفرصة لدول أكثر للمشاركة في أهم بطولة قارية، إلا أن ذلك يتطلب زيادة عدد الملاعب لإقامة البطولة، ما قد يؤثر على قدرة دول عدة على إستضافتها.

وحتى الآن، لم يعلن الإتحاد الإفريقي حتى الآن عن نظام تأهل المنتخبات للبطولة المقبلة، رغم إنطلاق التصفيات في جوان الماضي بالنظام القديم، وتقسيم المنتخبات الـ 48 المشاركة في التصفيات إلى 12 مجموعة، تتألف كل مجموعة من 4 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى النهائيات، بالإضافة إلى أفضل 3 منتخبات تحتل المركز الثاني، ليكون عدد المتأهلين 15 منتخبا، إلى جانب الكاميرون المضيف.

يُشار إلى أنّ بطولة أمم إفريقيا بدأت بنظام 16 منتخبا عام 1996 بجنوب إفريقيا، وستحذو أخيرا حذو باقي البطولات القارية الكبرى، التي قامت بزيادة عدد منتخباتها، على غرار كأس الأمم الأوروبية، التي وصل عدد منتخباتها في دورة 2016 بفرنسا إلى 24، وكذلك كأس العالم التي سيصل عدد منشطيها في نهائيات 2026 إلى 48 منتخبا.