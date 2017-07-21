"الكاف" تقرر مصير كأس إفريقيا 2019 في سبتمبر

ستتخذ "الكاف" قرارها النهائي في سبتمبر المقبل، في أعقاب الجزم بجاهزية الكاميرون من عدمها لإحتضان المونديال الأسمر بعد سنتين من الآن، وسيعاين مندوبو الكاف مدى جاهزية الملاعب والمرافق الرياضية والفنادق في "ياوندي" وغيرها لإستقبال المنتخبات الإفريقية الـ 24 وجماهيرها، خاصة بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة ابتداء من "كان 2019".

ورغم كل القيل والقال فيما يخص قدرة الكاميرون على استضافة هذا الحدث الكروي، وامكانية سحب شرف تنظيمها منه، إلا أنّ الإتحاد الكامروني لكرة القدم خرج ببيان رسمي يطمئن فيه أنّ الإجراءات المتخذة على أعلى مستوى من أجل تفعيل لجان تقنية المكلفة بتنظيم "الكان" قريبا، كما أكد وزير الرياضة والتربية الكاميروني "اسماعيل بيدونغ" أنّ حكومة بلاده ستحترم تعهداتها أمام "الكاف"، موضحا أنّ الكاميرون سيكون قبلة العرس القاري القادم.

وتتنافس كل من الجزائر والمغرب على استضافة "كان 2019" في حال سحبها من الكاميرون، حيث أكد وزير الشباب والرياضة الهادي "الهادي ولد علي" جاهزية الجزائر لهذا الحدث، وحتى رئيس "الفاف" خير الدين زطشي كشف أنّ الجزائر تمتلك بنية تحتية كبيرة ما يجعلها على استعداد في أي وقت لإستضافة المسابقات القارية، بينما عمل مسؤولو الكرة في المغرب على استمالة رئيس "الكاف" الملغاشي "أحمد أحمد" لكسب رهان استضافة "الكان" في 2019 إن تمّ سحبه من الكاميرون.