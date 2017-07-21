شكسبير يتراجع .. محرز تلقى عرضا من روما لكنه غير هام

أياما بعد تكذيبه كل الأخبار التي تحدثت عن عروض أوروبية لـ "محرز" في فترة التحويلات الصيفية الحالية، اعترف مدرب الثعالب بعرض روما الراغب في التعاقد مع المتوسط الجزائري لتعويض رحيل المصري "محمد صلاح" إلى "ليفربول" الإنجليزي، إلا أنّ "شكسبير" قلل من أهمية العرض الإيطالي بسبب القيمة المالية الضئيلة التي تقدّم بها الذئاب.

وفي مؤتمر صحفي قبل ودية "ليستر" ضدّ "ليفربول" في إطار "كأس البريمرليغ الأسيوية، قال "شكسبير": "أعتقد أنني قلت في المؤتمر الصحفي السابق أنه لا توجد هناك عروض، لكنه تم إخباري فيما بعد بوجود عرض من روما تم رفضه لقيمته المالية المنخفضة، وأضاف: " لا أريد الخوض في هذا الحديث كل مرة والدخول في تفاصيل عرض روما، لا تسألوني مجددا لأنني لست مطلّعا على المفاوضات".