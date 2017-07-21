أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

شكسبير يتراجع .. محرز تلقى عرضا من روما لكنه غير هام

نشر يوم 2017/07/21 1 0 يونس رزيق شكسبير يتراجع .. محرز تلقى عرضا من روما لكنه غير هام
تراجع "كريغ شكسبير" مدرب نادي "ليستر سيتي" لكرة القدم، الجمعة، وأقرّ بتلقي الدولي الجزائري "رياض محرز" عرضا من نادي "جمعية روما" الإيطالي، لكنه وصفه بـ "غير الهام".

أياما بعد تكذيبه كل الأخبار التي تحدثت عن عروض أوروبية لـ "محرز" في فترة التحويلات الصيفية الحالية، اعترف مدرب الثعالب بعرض روما الراغب في التعاقد مع المتوسط الجزائري لتعويض رحيل المصري "محمد صلاح" إلى "ليفربول" الإنجليزي، إلا أنّ "شكسبير" قلل من أهمية العرض الإيطالي بسبب القيمة المالية الضئيلة التي تقدّم بها الذئاب.

وفي مؤتمر صحفي قبل ودية "ليستر" ضدّ "ليفربول" في إطار "كأس البريمرليغ الأسيوية، قال "شكسبير": "أعتقد أنني قلت في المؤتمر الصحفي السابق أنه لا توجد هناك عروض، لكنه تم إخباري فيما بعد بوجود عرض من روما تم رفضه لقيمته المالية المنخفضة، وأضاف: " لا أريد الخوض في هذا الحديث كل مرة والدخول في تفاصيل عرض روما، لا تسألوني مجددا لأنني لست مطلّعا على المفاوضات".

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا