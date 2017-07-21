محرز يصارع صلاح على زعامة العرب بـ"هونغ كونغ"

يواجه نادي "ليستر سيتي" الانجليزي، زوال السبت، مواطنه "ليفربول" الذي يلعب له المصري "محمد صلاح" في نهائي البطولة الودية التي تجمع بين 4 فرق إنجليزية في الأراضي الآسيوية تحت مسمى "كأس الدوري الإنجليزي"، والتي تشهد مشاركة "ليستر سيتي"، "ليفربول"، "كريستال بالاس" و"واست بروميتش ألبيون".

وتمكّن "ليفربول" من بلوغ نهائي البطولة بعد هزمه "الكريستال" بهدفين نظيفين، في مباراة لعب منها "صلاح" 50 دقيقة، فيما تمكن فريق الثعالب من الفوز على "واست بروميتش" بركلات الترجيح (7-6) بعد هيمنة التعادل (1 – 1) الأربعاء الماضي.

وكثر الجدل عبر وسائل الإعلام العربية بسبب مقارنة "صلاح" بــ "محرز" الذي تحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2015-2016، بالإضافة إلى الكرة الذهبية لأحسن لاعب إفريقي في الموسم ذاته.

وستكون مباراة السبت فرصة مناسبة لإبن مدينة تلمسان من أجل تأكيد علو كعبه أمام المصري، وستكون هذه المواجهة الأولى من نوعها بين اللاعبين، قبل تباريهما المحتمل في الموسم الجديد 2017 – 2018.