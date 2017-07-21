زيدان.. رونالدو باق في مدريد ولا أريد إزعاج الدون

في حواره مع وكالة الأنباء الإسبانية، قال "زيدان": "رونالدو في إجازة الآن، يستريح، إنه يستحق هذا، وأنا لا أريد إزعاجه"، وأضاف: "ننتظر رونالدو عندما ينتهي من عطلته، سيعود إلى الفريق وهذا كل شيىء، لا نتحدث مع كريستيانو لأنه في النهاية أحد نجوم مدريد"، وتابع قائلا: "رونالدو باق معنا".

وكانت تقارير صحفية برتغالية، أكدت في وقت سابق أنّ "رونالدو" يرغب في الرحيل عن الريال هذا الصيف، في وقت لم يعلّق النجم البرتغالي على هذه التقارير، وغذت عدم عودته إلى تدريبات مدريد مع باقي رفاقه اشاعات رحيله، قبل أن يحسم "زيزو" الموقف.