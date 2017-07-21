بالفيديو.. زطشي يثني على روراوة ويشكر الزاكي

على هامش تواجده في الرباط، عاد "زطشي" في حديث نشره موقع "البطولة " المغربي، ليجدّد تطلعه إلى تطوير الكرة الجزائرية كهدف رئيس، وتابع "زطشي": "نحن كفريق جديد وكمكتب فيدرالي جديد، فإن أهم شيىء بالنسبة لنا هو تطوير كرة القدم الجزائرية، ورفع مستوى الكرة المحلية، وسنعمل على إستكمال العمل الذي قام به الأخ محمد روراوة، وهو على كل حال مشكور على كل الأعمال الإيجابية التي قام بها".

وواصل زطشي حديثه قائلا: "نشكر بادو الزكي على المشوار الرائع الذي قدمه مع نادي شباب بلوزداد ومساهمته في حصد كأس الجمهورية"، وأردف "زطشي" ثناءه على المدربين الأفارقة قائلا: "نعرف جيدا أننا نمتلك طاقة إيجابية من حيث المدربين، وتكلمنا كثيرا في هذا المنتدى عن قدرات المدربين الأفارقة الذين بإمكانهم إعادة الهيبة للكرة الإفريقية وعودتها إلى واجهة الساحة الدولية".