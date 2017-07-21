زطشي .. فرنسي مع الجزائريين وعربي مع المغاربة!

على غير عادته، استعمل "زطشي" اللغة العربية في حواراته مع وسائل الإعلام المغربية، عكس مع عوّدنا عليه خلال خرجاته الإعلامية مع مواطنيه، حيث كان يصر دائما على إستعمال اللغة الفرنسية على غرار الندوة الصحفية الاخيرة التي نشطها، وتحدث فيها بلغة "موليار"، وهو ما أثار ضجة كبيرة لدى الجزائريين.

وكان الوزير الأول للبلاد "عبد المجيد تبون" وجّه إنذارا شديد اللهجة إلى كل وزير ومسؤول جزائري، يخاطب الجزائريين باللغة الأجنبية، الفرنسية تحديدا، وهو الأمر الذي جعل لسان زطشي ينطق عربيا في المغرب !