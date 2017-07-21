حكم مغربي للقاء نصر حسين داي-الوحدة الإماراتي السبت

سيكون "جيد" حكما رئيسيا لمباراة نصر حسين داي أمام نادي الوحدة الإماراتي، التي ستجري على "استاد السلام" السبت (16.30 سا) بالتوقيت الجزائري، وسيرافق "جيد" كل من مواطنه "رضوان عشيق" (مساعد أول)، السعودي "فهد العمري" (مساعد ثاني)، والعماني "قاسم مطر الحاتمي" (حكم رابع)، في حين اختير السعودي "أحمد الخميس" كمراقب للمباراة.

والمعروف عن الحكم المغربي "رضوان جيد"، عدم تساهله مع اللاعبين، الذين غالبا ما يشتكون من طريقة قيادته المباريات، كما يعد من الحكام المثيرين للجدل في الدوري المغربي، بسبب شخصيته القوية وطريقة تعامله القاسية مع اللاعبين.

ويسعى ممثل الجزائر الوحيد في هذ المنافسة، لتسجيل إنطلاقة إيجابية في أول مباراة له، وذاك يمرّ عبر هزم النصر للوحدة الإماراتي، لبلوغ أبعد حد ممكن من هذه المنافسة.