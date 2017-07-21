سعدي يعود إلى فرنسا ويمضي 4 مواسم في ستراسبورغ

أعلنت إدارة "ستراسبورغ" على موقعها الرسمي في شبكة الأنترنت، امضاء "الثور" إلى غاية 2021، بعدما قدّم موسما رائعا مع نادي "كورتري" البلجيكي بتسجيله 16 هدفا في 37 مباراة، قبل أن يعود إلى "كاريف سيتي" الانجليزي على اعتبار انقضاء اعارته لموسم فقط.

ويعتبر "ستراسبورغ" الصاعد الجديد إلى بطولة الرابطة الفرنسية الأولى، فرصة جيدة بالنسبة للمهاجم الجزائري الذي يعول على التواجد بانتظام مع الخضر، بعدما وجه له المدرب الإسباني "لوكاس ألكاراز"، الدعوة للمرة الأولى في معسكر محاربي الصحراء خلال جوان الماضي ومواجهتي "غينيا كوناكري" و"الطوغو".