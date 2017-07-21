أوناس .. رفضت مانشستر يونايتد لأجل نابولي

أياما بعد التحاقه بالفريق الإيطالي الجنوبي قائما من "بوردو" الفرنسي، قال "أوناس": "سعيد للغاية بالإنضمام لنابولي فهذه خطوة كبيرة ومهمة لي"، وتابع: "من الرائع أن نلعب بشكل جيد ونسجّل الكثير من الأهداف، وأنا متحمس للعب مع الفريق وتقديم كل ما لديّ".

وفي حوار نشرته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أكد صاحب الـ 20 عاما أنه تلقى إتصالات من "المان يونايتد" في فترة التحويلات الصيفية الحالية، موضحا: "وكيل أعمالي تلقى إتصالات من مانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية، لكنني أفضل عدم الحديث عن ذلك".

وتطرق "أوناس" إلى قضية تفاوضه مع فريق الجنوب الإيطالي، قائلا: "عندما حصلت على دعوة من نابولي في منتصف ماي، لم أصدق نفسي، بالنظر إلى قوة هذا الفريق، ووافقت مباشرة دون تفكير وفضلت الإنضمام إليه".