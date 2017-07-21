سعدي.. لأول مرة أنتمي إلى مشروع حقيقي!

في أول خرجة إعلامية له بعد توقيعه العقد مع إدارة "ستراسبوغ"، اعتبر "سعدي" (25 عاما) تجربته المقبلة "خطوة هامة في مسيرته الكروية"، وتابع هدّاف "كورتري" السابق المكنّى "الثور": "لأول مرة في مسيرتي الكروية أشعر أنني أنتمي لمشروع حقيقي مع النادي، كل شيء اجتمع هنا، المدرب يعرفني جيدا، خطاب المسيرين، تفهّم الجماهير وصبرهم على النادي".

ونقل الموقع الرسمي لستراسبورغ على لسان "سعدي" إشداته بنادي الدولي الجزائري السابق "إبراهيم حمداني" (1998 – 2001)، واعتبر "سعدي" الفريق الأزرق والأبيض جزءً هاما من تاريخ كرة القدم الفرنسية، مضيفا: "أنا جد سعيد لإنضمامي إلى نادي ستراسبورغ الذي يعد من صناع تاريخ كرة القدم الفرنسية".

وعن جاهزيته، أضاف الدولي الجزائري: "قدمت إلى ستراسبورغ بكثير من الثقة، وفي الوقت نفسه محافظا على تواضعي، وأنا مستعد لتقديم كل ما لدي لصالح المجموعة وخدمة للفريق".

وبصم إدريس سعدي، على أداء مميز الموسم الماضي رفقة "كورتري" البلجيكي، أين لعب على شكل إعارة من ناديه "كارديف سيتي" الإنجليزي، وسجّل 16 هدفا في 36 مباراة، ما حمّس "ستراسبورغ" للتعاقد معه.