حمّار يتفاوض مع بلقروي وأمادا يردّ اليوم على عرض التمديد

رئيس غليزان يتجه نحو تسريح بن عياد ووسط الميدان الغابوني في سطيف

دخل رئيس وفاق سطيف حسان حمّار، في مفاوضات مع المدافع المحوري الدولي هشام بلقروي، الذي أبدى رغبته في العودة إلى البطولة المحلية، وحسبما سربته مصادر موثوقة فإن اللاعب تحمس لعرض الوفاق ومنح موافقته المبدئية لتقمص ألوانه، حيث وجه الرئيس حمّار إلى مناجيره من أجل التفاوض، حيث تتواصل المفاوضات بين الإدارة والمدافع بلقروي خاصة أن الرئيس حمّار يراهن كثيرا على إنجاح صفقته لخلافة كنيش الذي تأكدت مغادرته الفريق، كما لازالت الإدارة تترقب رد المدافع السابق والحالي لمولودية الجزائر عبد الغاني دمو، كما يبقى مدافع من شباب بلوزداد ضمن قائمة المستهدفين في حال فشل المفاوضات مع المدافع بلقروي. وكان حمّار قد يئس من الإبقاء على المدافع كنيش الذي رفض الرد على اتصالاته رغم الموعد المحدد بينهما نهاية الأسبوع، مما جعل الإدارة تصرف النظر عنه وتبدأ رحلة البحث عن خليفة له في المحور.

رئيس غليزان يليّن موقفه ويتجه نحو تسريح بن عياد

بدا الرئيس حمّار جد مرتاح بعد حديثه أمس إلى رئيس سريع غليزان حمري، بعد أن أظهر الأخير ليونة بخصوص ورقة تسريح المهاجم بن عياد، حيث كان الرئيس حمّار قد ضاعف المبلغ الخاص بورقة تسريحه، والذي وصل حسب مصادرنا إلى مليار سنتيم، جعل رئيس السريع يعد بالرد في أقرب وقت، وبنسبة كبيرة سيوافق على تسريح بن عياد الذي كانت الإدارة قد أنهت معه كامل تفاصيل الاتفاق.

خذايرية في سطيف وخيري يرغب في تغيير الأجواء

لم يتمكن خذايرية من لقاء الرئيس حمّار رغم تواجد الحارس في مدينة سطيف، بعد أن تجنب الرئيس عمدا لقاء الحارس الذي كان يريد تذكير الرئيس بالاتفاق الذي تم بينهما حول تمديد العقد، في وقت أنهت غالبية النوادي الاستقدامات، حيث يبقى الحارس المغترب يأمل في لقاء المدرب ماضوي بعد عودته من العطلة الإثنين للتدخل وإنهاء الإشكال، خاصة أن الحارس خيري لا يريد البقاء والدليل دخوله في مفاوضات نهاية الأسبوع مع رئيس مولودية العلمة.

الإدارة ستفصل مع ناجي قبل التفاوض مع الغابوني لانغولاما غدا

من المنتظر أن يلتحق، غدا الأحد، المهاجم الغابوني لانغولاما بمدينة سطيف، بعد أن حجزت له الإدارة تذكرة الرحلة الجوية، في موعد للجلوس على طاولة المفاوضات مع الإدارة التي تستعجل التفاوض مع المهاجم رشيد ناجي هذه الساعات قبل الفصل في صفقة المهاجم الغابوني، خاصة أن موافقة ناجي على تخفيض أجرته الشهرية الموسم القادم والتنازل عن بعض الأجور الشهرية للموسم المنصرم بسبب مشاركاته القليلة، سيجعل الإدارة تجدّد عقده، ومن ثم غلق الباب أمام ضم المهاجم السابق لفريق الرجاء البيضاوي.

حمّار يترقب رد أمادا قبل لقاء وسط الميدان الغابوني اليوم

ودائما بخصوص الثنائي الإفريقي، ينتظر الرئيس حمّار هذه الساعات ردا من وسط الميدان الملغاشي أمادا المتواجد منذ أول أمس الخميس بمدينة سطيف، حيث حضر من أجل الحصول على مستحقاته العالقة، ليحوله الرئيس حمّار إلى طاولة المفاوضات، أين قدم له عرضا ماليا للتمديد، على أن يرد الملغاشي اليوم، قبل لقاء الإدارة بوسط الميدان الغابوني أوبامبو، خاصة أن الإدارة تمنح الأفضلية والأولوية للملغاشي أمادا.

حمّار أراد استغلال مصلى الملعب لتوسعة غرف الملابس والمدير رفض

دخل الرئيس حمّار في خلاف مع مدير مركب 8 ماي، الطاهر عمريو، بعد أن أصر الرئيس حمّار على توسعة غرف تغيير ملابس الفريق، واستغلال المساحة المحاذية لغرف تغيير الملابس والتي تحولت إلى مصلّى، وهو المقترح الذي رفضه مدير المركب الذي تمسّك بضرورة وجود مكان يضمن لمن يريد تأدية ركن الصلاة في الملعب، حيث استنجد الرئيس حمّار بمدير الشبيبة والرياضة الذي حضر إلى الملعب للاطلاع على المكان، في انتظار أن يتخذ القرار النهائي هذه الأيام.

غياب الخماسي الدولي عن تربص تونس لن يؤثر

لم تبدِ الإدارة وأعضاء الطاقم الفني أي تأثر بعد وصول دعوات لكل من جحنيط، بدران، زيتي، أمقران والمهاجم سعيدي لحضور تربص المنتخب المحلي استعدادا لمواجهة المنتخب الليبي ذهابا وإيابا، وهو ما يحرمهم من حضور التربص التحضيري في تونس، خاصة أنهم من القدامى ولن يكونوا في حاجة إلى الانسجام والتأقلم مع أجواء وطريقة لعب المدرب.

تأخر تعيين المدير الفني يؤجل تعيين المدربين

أدى تأخر تعيين المدير الفني للفئات الصغرى، حيث تتجه الإدارة نحو إعادة المدير الفني السابق ضياء الدين بولحجيلات، التي لازالت تدرس شروطه قبل الرد عليه، إلى تأجيل الفصل النهائي في هوية مدربي الفئات الشابة، رغم انطلاق عملية الانتقاء على مستوى جميع الفئات الشابة، خاصة أن عودة بولحجيلات هذه المرة ستكون بصلاحيات واسعة، جعلته يفرض شروطا حتى على تركيبة الطاقم الفني للأكابر، ويفكر في إحداث ثورة على مستوى التأطير في الفئات الشابة.