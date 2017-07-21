الاستئناف دون بورديم وبابيدي والإدارة غاضبة من بوحفص بسبب سايح

باشرت شبيبة الساورة، عشية أول أمس، تحضيراتها للموسم الرياضي الجديد، بملعب 20 أوت بمدينة بشار، تحت إشراف المدرب فؤاد بوعلي وبحضور جميع اللاعبين ماعدا الكاميروني بابيدي ولاعب الوسط عبد الرحمان بورديم، المنتظر التحاقهما في اليومين المقبلين، حيث كانت الفرصة مواتية لإدارة الفريق من أجل تقديم المدرب الجديد للاعبين ومطالبتهم بضرورة مساعدته على النجاح في مهمته، وكذا تقديم اللاعبين الجدد للأنصار الذين سجلوا حضورهم بقوة في المدرجات، وكلهم أمل في التغييرات الجديدة التي أحدثتها الإدارة، على مستوى الطاقم الفني وكذلك التعداد، في تحقيق المطلوب في بطولة الموسم المقبل ولم لا التنافس على لقبي البطولة والكأس طالما أن كل الإمكانيات متوفرة.

جمعوني وبورحلة يوقعان رسميا وبوقاسم يعوّض مدور المغادر

مثلما أشرنا إليه في عددنا السابق، كان الموعد صبيحة أول أمس مع تقديم لاعبين جديدين، ويتعلق الأمر بمتوسط ميدان مولودية العلمة بورحلة، وقلب هجوم مولودية الجزائر عنتر جمعوني، حيث وقع الثنائي على عقد يمتد لموسمين، فيما يكون حارس شباب بلوزداد بوقاسم، قد وقع على عقده رسميا عشية أمس، لتعويض الحارس زكريا مدور الذي كان قد وقع على عقده الجديد منتصف الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع عن قراره ويطلب فسخ عقده، وهو الأمر الذي وافقت عليه إدارة شبيبة الساورة وجعلها تعوّضه بالحارس بوقاسم.

لقرع، يونس وصالح نور الإسلام ينضمون لقائمة المسرحين

على صعيد آخر، قررت إدارة شبيبة الساورة، أول أمس، إضافة ثلاثة أسماء إلى قائمة المسرحين، التي أعلنت عنها في وقت سابق وضمت أربعة لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من سايح وغزالي ومعزيز وبن شريف، حيث تقرر تسريح كل من المدافع المحوري صالح نور الإسلام والمدافع الأيسر لقرع محمد إضافة إلى الحارس يونس محمد رضا، الذي التحق على شكل إعارة بفريق شبيبة سكيكدة، حيث يبقى الجميع مطالبا بالتفاوض مع الإدارة للحصول على وثائق تسريحهم، على اعتبارهم مرتبطين مع الفريق بموسم إضافي.

شباب بلوزداد يضم سايح ويثير غضب الإدارة الساورة

في المقابل، تفاجأت إدارة شبيبة الساورة، سهرة أول أمس، بالخطوة التي أقدمت عليها إدارة شباب بلوزداد، عندما تعاقدت مع اللاعب سايح سعيد وقدمته لوسائل الإعلام بقميص الفريق، وهو لايزال مرتبطا بعقد لموسم إضافي مع شبيبة الساورة، حيث أثار هذا القرار غضب واستياء إدارة «النسور».

زرواطي لـ«النهار»: «عيب كبير ما قام به بوحفص ولن يحصل على سايح ولو بالملايير»

وقصد الوقوف عن قرب عند هذه النقطة، كان لـ«النهار» حديث هاتفي مع الناطق الرسمي لفريق شبيبة الساورة محمد زرواطي، قال فيه: «ما قام به رئيس شباب بلوزداد بوحفص عيب كبير ولا يشرفه ولا يشرف فريقا عريقا مثل شباب بلوزداد، سايح لايزال مرتبطا مع الساورة لموسم إضافي، وإمضاؤه في فريق شباب بلوزداد يخالف القوانين، بوحفص بهذا القرار لم يحترم فريق شبيبة الساورة، ومن هذا المنبر أؤكد له أن أوراق تسريحه بحوزتنا ولن يتحصل عليها ولو بالملايير، بعد الذي قام به».