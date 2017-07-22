شباب بلوزداد يستأنف تحضيراته ببوشاوي وسايح يوقّع لـ3 سنوات

سيكون تعداد شباب بلوزداد الجديد، مساء السبت، بداية من الساعة الخامسة، على موعد مع استئناف التحضيرات استعدادا للموسم الجديد، وذلك بعد أن ركن اللاعبون للراحة لمدة 16 يوما بعد إنهائهم الموسم الكروي المنقضي متأخرين بسبب ارتباط الفريق بنهائي كأس الجمهورية، التي توج بها الشباب يوم 5 جويلية الفارط على حساب وفاق سطيف، حيث حددت إدارة الفريق موعدا اليوم للاعبين في غابة بوشاوي لاستئناف التحضيرات بعد تأجيل الموعد الأول الذي كان مقررا يوم الأربعاء 20 جويلية، قبل تأخيره بيومين بسبب عدم اتضاح الرؤية كثيرا في البيت البلوزدادي.

هذا وسيشرف مساعد المدرب صابر بن سماعين، على تحضيرات الفريق، اليوم، في انتظار التحاق المدرب الجديد، أين سيكون إلى جانبه عضوا الطاقم الفني الجديدان، المحضر البدني بلحاج حسان، ومدرب حراس المرمى حسان بلحاجيا اللذان رسّما التحاقهما ببلوزداد، سهرة الخميس، مثلما سبق لـ«النهار» وأن تطرقت إليه في أعدادها السابقة.

هذا وعقد الطاقم الفني بقيادة بن سماعين رفقة الطاقم الطبي وسكرتير الفريق لعروسي والمكلف بالعتاد، أمس، اجتماعا للتطرق للتحضيرات وبرنامج العمل الذي أعده بن سماعين، بحكم أنه المسؤول عن العارضة الفنية في الوقت الراهن، كما ينتظر أن تعرف حصة الاستئناف تقديم اللاعبين الجدد الذين التحقوا بالفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من جهة أخرى، وقّع متوسط الميدان الهجومي، سعيد سايح، في الساعات الأولى ليوم أمس، لثلاثة مواسم كاملة في شباب بلوزداد، بعد اتفاقه على كامل التفاصيل مع الرئيس محمد بوحفص، وذلك رغم أنه لم يتحصل على أوراق تسريحه من ناديه شبيبة الساورة، بحكم أنه مازال مرتبطا بعقد ينتهي جوان 2018، وهو ما يرفع عدد المستقدمين الجدد في بيت الشباب لسبعة لاعبين، بعد كل من زناسني، لعباني، بوراوي، سالمي، بوشار وقاسم سفيان.

وفي سياق متصل بميركاتو شباب بلوزداد، جدد الظهير الأيمن أمير بلايلي لمدة موسمين مع الفريق، أول أمس، بعد أن انتهى ارتباطه مع الشباب مع نهاية الموسم الحالي، ليلتحق بكل من تريكات ولاكروم اللذين جددا في وقت سابق.