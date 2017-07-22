توتنهام يجدد اهتمامه بمحرز وشكسبير يؤكد رفض ليستر لعرض من روما

جدد نادي توتنهام الانجليزي اهتمامه بخدمات الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب ليستر سيتي، لأجل انتدابه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتدعيم تشكيلة الفريق بخدماته تحسبا للموسم القادم، خصوصا وأن مسؤولي النادي يأملون في تخفيض نظرائهم من ليستر لقيمة تحويل محرز التي يطالبون بها لمنحه أوراق تسريحه في حال إقدامهم على القيام بخطوة للأمام فيما يتعلق بهذه القضية، وهي القيمة التي وصلت 60 مليون أورو، مما جعل جميع الأندية التي أعربت عن اهتمامها بخدمات لاعب الخضر تفشل في الفوز بصفقته، حسبما كشفت عنه صحيفة «تيليغراف» الانجليزية في تقاريرها الصادرة أمس، نقلا عن صحيفة «ذو لندن إيفينينغ ستاندار».

من جهة أخرى، كشف صحافي «فرانس فوتبال» أن محرز مازال يعتبر صفقة جادة بالنسبة لنادي أرسنال الذي مازال يراقب صفقة اللاعب عن قرب وذلك بطلب من مدرب الفريق، أرسن فينغر، الذي أعرب عن رغبته مرارا وتكرارا في انتداب أحسن لاعب في انجلترا الموسم ما قبل الماضي. وفي سياق منفصل، تراجع مدرب نادي ليستر سيتي، كريغ شكسبير، عن تصريحاته السابقة التي فند فيها تلقي إدارة النادي أي عرض رسمي بخصوص محرز، مبينا في الوقت ذاته، أن العرض المقدم في وقت سابق من طرف نادي العاصمة الإيطالية تم رفضه بسبب قيمته المالية المنخفضة مقارنة بما يطالب بها مسؤولو «الفوكسيز».

حيث صرح شكسبير خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، قائلا: «أظن أنني قلت في آخر ندوة صحفية إنه لا يوجد أي عرض بخصوص محرز، لكنه في الحقيقة يوجد عرض من روما وقد أخبروني بذلك بعد تصريحاتي، كما أنه تم رفض هذا العرض بسبب قيمته المالية المنخفضة، وفيما يتعلق بهذه العروض لا أعلم شيئا بخصوصها وهي لا تهمني»، وأضاف: «محرز متواجد معنا بصفته لاعبا في صفوف ليستر، ونحن ننتظر منه أن يظهر بمستويات عالية، كما أن محرز لاعب في الفريق والفرديات تشارك أيضا في هذه الرياضة الجماعية».