أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

انهزام الجزائر أمام ايسلندا في مونديال كرة اليد لاقل من 21 سنة

نشر يوم 2017/07/21 3146 0 مهدي فيراس انهزام الجزائر أمام ايسلندا في مونديال كرة اليد لاقل من 21 سنة

انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد لفئة اقل من 21 سنة أمام نظيره الايسلندي بنتيجة (22-25)، اليوم الجمعة بقاعة حرشة حسان (الجزائر) لحساب الجولة الثالثة ضمن المجموعة الرابعة من بطولة العالم لكرة اليد للفئة الجارية بالجزائر. 

بعد هذا الانهزام الأول منذ بداية الدورة يحتل الخضر المرتبة الثالثة بفارق أهداف ايجابي مقارنة بالارجنتينيين. 

في المباريات الأخرى للمجموعة الرابعة فازت كرواتيا على الأرجنتين 26 مقابل 24، فيما هزمت العربية السعودية المنتخب المغربي 29-19. 

لحساب الجولة الرابعة تواجه الجزائر منافسها الكرواتي يوم غد السبت بقاعة حرشة على الساعة 20:45. 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا