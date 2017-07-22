أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

بالفيديو.. سليماني يهزّ شباك ليفربول

نشر يوم 2017/07/22 15 0 كريم.تيغرمت بالفيديو.. سليماني يهزّ شباك ليفربول
سجّل الدولي الجزائري "إسلام سليماني"، السبت، أول أهدافه مع نادي "ليستر سيتي" الانجليزي في مرمى "ليفربول"، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمسية اليوم على ملعب "هونغ كونغ"، لحساب نهائي بطولة كأس آسيا للدوري الإنجليزي الممتاز.

تمكن سليماني من إفتتاح باب التسجيل لليستر (12) على طريقته الخاصة، وبرأسية محكمة، مانحا التقدم لصالح "الفوكسيس"، ومعلنا في الوقت ذاته عن افتتاح سجّله التهديفي الخاص بالموسم الجديد.

وأشرك "كريغ شيكسبير" مدرب ليستر، كل من إسلام سليماني ورياض محرز، كأساسيين بعد مردودهما المحترم في المباراة الماضية أمام "وست بروميتش ألبيون".      

وفاز ليفربول في المباراة النهائية لكأس آسيا للدوري الانجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وسجل من جانب ليفربول كل من المصري محمد صلاح والبرازيلي كوتينيو.

الفيديو

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا