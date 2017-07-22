بالفيديو.. سليماني يهزّ شباك ليفربول

تمكن سليماني من إفتتاح باب التسجيل لليستر (12) على طريقته الخاصة، وبرأسية محكمة، مانحا التقدم لصالح "الفوكسيس"، ومعلنا في الوقت ذاته عن افتتاح سجّله التهديفي الخاص بالموسم الجديد.

وأشرك "كريغ شيكسبير" مدرب ليستر، كل من إسلام سليماني ورياض محرز، كأساسيين بعد مردودهما المحترم في المباراة الماضية أمام "وست بروميتش ألبيون".

وفاز ليفربول في المباراة النهائية لكأس آسيا للدوري الانجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وسجل من جانب ليفربول كل من المصري محمد صلاح والبرازيلي كوتينيو.