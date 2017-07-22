نائب رئيس ليستر.. محرز لم يتلق أي عرض !!!

نفى التايلندي "أياوات سريفيدهانبارهبا" نائب رئيس نادي "ليستر سيتي" الانجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، وصول إدارة فريقه أي عرض رسمي بخصوص الدولي الجزائري "رياض محرز"، وأوضح عدة نقاط فيما يخص قضيته.

خرجت إدارة ليستر، عن صمتها وكذبت كل الأخبار المتداولة فيما يخص رفضها عروضا رسمية من أجل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي.

وقال رئيس الثعالب في تصريحات صحفية: "في الواقع لا يوجد أي عرض جاد في الوقت الحالي، لم نتلق أي عرض رسمي من روما، نحن ندرك طموح اللاعب لكن عليه التأقلم مع الفريق في الوقت الحالي وإذا لعب بشكل جيد سيكون لديه فرصة للبقاء".

وأضاف قائلا: " التغيير جزء طبيعي من عالم كرة القدم، وأدرك مدى رغبة كل لاعب في الارتباط بفريق كبير ولدى محرز حلم، لا يوجد شيىء مؤكد في الوقت الحالي لكنه لا يزال لاعبا في صفوف ليستر، سوق الإنتقالات صعب جدا في الوقت الحالي، تابعت العديد من التقارير حول رغبة عدة أندية في ضمه ولكن لم يصلنا أي عرض".

وألمح المتحدث ذاته إلى إمكانية بقاء محرز مع الثعالب لموسم إضافي، وقال في هذا الشأن: "عند تحديد سعر محرز يجب علينا الأخذ بعين الإعتبار الفترة المتبقية في عقده وقيمة بديله، وفي الواقع لايوجد أي لاعب مثل محرز أو يمثل بديلا مناسبا له في سوق الإنتقالات الحالية".

ويتواصل بذلك مسلسل "محرز"، بين حقيقة العروض والإشاعات، وبين رغبة رياض في الرحيل وتغيير الأجواء إلى فريق كبير يتناسب مع طموحاته، ورغبة فريقه في الحفاظ عليه.