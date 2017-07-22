حمّار يلتقي دمو اليوم في العاصمة وجابو يرفض تخفيض أجرته

من المنتظر أن يردّ المدافع عبد الغاني دمو، اليوم، على عرض وفاق سطيف خلال اللقاء الذي سيجمعه بالرئيس حمّار في العاصمة، والذي كان قد عرض عليه العودة إلى الفريق مقابل 160 مليون شهريا، بعد أن كان المدافع قد طلب مهلة للاستماع أولا لعرض إدارة فريقه مولودية الجزائر، وفي حال تأكد قرار تخفيض أجرته سيرد بالإيجاب على عرض الرئيس حمّار في لقائهما اليوم بحضور مناجيره، وفي حالة الاتفاق سيتم تحديد موعد الساعات القادمة في مدينة سطيف لمراسيم توقيع العقد، فيما لم يرد مناجير بلقروي عقب دخول المدافع الدولي في مفاوضات جادة مع نادٍ برتغالي. وبخصوص مفاوضات التجديد، فإن جلسة الرئيس حمّار مع الوسط الهجومي عبد المؤمن جابو لم تدم طويلا، بعد أن رفض اللاعب الحديث عن تخفيض أجرته الشهرية وإتمامه الأشهر الستة التي بقيت له من العقد الذي يربطه بالفريق بنفس القيمة في حال بقائه، خاصة أن اللاعب فتح الباب أمام إمكانية مغادرته في هذه الفترة ودراسة العروض التي تصله.

الغابوني أوبامبو يشترط 8 آلاف أورو شهريا وتسبيق 3 أجور

باشرت الإدارة التفاوض مع وسط الميدان الغابوني أوبامبو منتصف نهار أمس، وبحضور مناجيره الكاميروني «ليو»، الذي كان وراء جلب مواطنه تام بانغ، حيث سربت مصادر موثوقة أن اللاعب اشترط مبلغ 8 آلاف أورو شهريا وأصر على الحصول على تسبيق 3 أجور شهرية لحظة التوقيع، حيث أجلت الإدارة الرد النهائي على شروطه إلى يوم الثلاثاء، ساعات قليلة قبل موعد عودته إلى بلده، خاصة أن حمّار مرتبط اليوم بالسفر إلى العاصمة من أجل أحد العقود التمويلية، والبقاء هناك إلى يوم الغد، موعد حضوره الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الاتحادية خير الدين زطشي رؤساء الأندية يوم 24 جويلية.

المهاجم لانغوالاما يلتحق اليوم ومليارا سنتيم لضم الثنائي الغابوني

تزامن موعد التحاق المهاجم الغابوني جوان لانغوالاما بمدينة سطيف، اليوم، مع ارتباط الرئيس حمّار في اليومين القادمين بانشغالات في العاصمة، مما يؤجل المفاوضات إلى يوم الثلاثاء أو برمجة لقاء بين الطرفين اليوم في العاصمة، ويبقى الأكيد أن ضمان خدمات الثنائي أوبامبو ولانغوالاما يتطلب غلافا ماليا لا يقل عن ملياري سنتيم، حيث أن كل واحد سيتلقى 24 ألف أورو تمثل تسبيق 3 أجور شهرية، ما يعادل 600 مليون سنتيم لكل منهما، يضاف إليه نفس المبلغ الخاص بـ3 أجور شهرية في شكل صك بنكي مؤشر يتم وضعه تحت تصرف الاتحادية، مثلما تنص عليه القوانين الخاصة باللاعبين الأجانب، لضمان تأهيل الثنائي، وغلاف مالي إجمالي يقدر بأكثر من ملياري سنتيم.

خذايرية في مفكرة سوسطارة في حال تسريح زماموش

كشف مصدر مقرب من الحارس المغترب سفيان خذايرية، أن الأخير تلقى اتصالا من إدارة اتحاد العاصمة من أجل تحضيره لخلافة الحارس زماموش، الذي يوشك على مغادرة الاتحاد في حالة توصله إلى اتفاق مع أحد النوادي الخليجية، ويبقى خذايرية يترقب موعد المفاوضات الرسمية مع النادي العاصمي موازاة مع انتظاره عودة المدرب ماضوي الذي طمأنه بخصوص مستقبله مع الفريق.

أمادا يصر على أمواله ويرفض التجديد

رفض وسط الميدان الملغاشي عرض الرئيس حمّار لتمديد عقده والبقاء لموسمين إضافيين، حيث ومن دون الخوض في الجانب المالي رفض الملغاشي فكرة البقاء جملة وتفصيلا، وكشف أمام رئيسه أن حضوره جاء من أجل الحصول على أمواله التي مازال يدين بها، والتي تمثل أكثر من 5 أجور شهرية عالقة، وقد أجل الرئيس حمّار الرد على اللاعب، حيث لازال الملغاشي في مدينة سطيف يترقب الموعد القادم مع الرئيس حمّار.

حمّار يلتقى بمسؤولي «جازي» اليوم لتوقيع العقد

يتنقل رئيس وفاق سطيف، اليوم، إلى العاصمة في موعد مع شركة المتعامل بالهاتف النقال «جازي»، بعد تدخل جهات نافذة توسطت من أجل تليين موقف الشركة، بعد أن كانت إدارة «جازي» قد رفضت توقيع العقد وطلبت من الفريق في مراسلة كتابية، عدم استعمال شعار المؤسسة، خاصة أن الوفاق كان قد سارع إلى حمل شعار المؤسسة طيلة مرحلة الذهاب تقريبا من دون توقيع العقد، في انتظار ما يؤول إليه اجتماع اليوم، حيث يراهن حمّار على توقيع العقد وضمان انتعاش الخزينة بمبلغ يفوق 5 ملايير يمثل عائدات التمويل.

حمّار يريد أموال تسريح أمقران لجلب ورقة تسريح بن عياد

أفضى اجتماع الرئيس حسان حمّار، أمس، مع المهاجم الشاب أمقران، إلى موافقة الإدارة على تحويل اللاعب إلى البطولة البرتغالية بعد تلقيه عرضا من أحد النوادي التي ظلت تتابع المهاجم منذ الموسم الفارط، حيث حدد الرئيس حمّار مبلغ 600 مليون مقابل التوقيع على عقد التحويل النهائي، وهو المبلغ الذي سيوجه لجلب ورقة تسريح مهاجم سريع غليزان بن عياد.

الإدارة تستنفذ 6 ملايير والقدامى في قمة الغضب

استنفذت الإدارة مبلغ مكافأة الوصول إلى نهائي كأس الجمهورية، المقدر بـ5 ملايير، إضافة إلى مكافأة انتزاع لقب ، مليار سنتيم، بعد استعادة أحد الدائنين مبلغ مليارين واستعمال بقية المبلغ في عملية الاستقدامات، وهي المكافأة التي راهن عليها القدامى من أجل الحصول على مستحقاتهم العالقة، حيث يتواجدون في قمة الاستياء قبل أيام قليلة عن انطلاق موعد التحضيرات، الثلاثاء القادم، حيث ينتظر أن تجد الإدارة صعوبة كبيرة في تجميع اللاعبين.