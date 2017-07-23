الإدارة تضبط برنامج التحضيرات والتربص التحضيري رسميا بالمغرب

ضبطت إدارة شبيبة الساورة، سهرة أمس، بالتشاور مع الطاقم الفني بقيادة فؤاد بوعلي البرنامج الكامل لتحضيرات الفريق إلى غاية دخول المنافسة الرسمية والمواجهة الأولى المنتظرة أمام شبيبة القبائل في الـ26 من شهر أوت الداخل، وهذا على أربع مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى ببشار وتدوم إلى غاية الفاتح أوت، على أن يدخل الفريق في تربص تحضيري مغلق داخل الوطن لاتزال الإدارة لم تفصل في مكان إقامته، رغم تأكيد مصادرنا بأنه سيكون إما بهضبة لالا ستي بتلمسان أو فندق قوس قزح بالخروب، وهو الأقرب كون الفريق تعوّد على التربص فيه ويسمح بإجراء بعض المباريات الودية مع فرق من شرق البلاد، عكس تلمسان، بالنظر إلى عدم مباشرة معظم الفرق لتدريباتها، فيما ستكون المرحلة الثالثة بمدينة الجديدة بالدار البيضاء المغربية خلال الفترة الممتدة من العاشر إلى الـ22 من شهر أوت، على أن تجرى تحضيرات الأسبوع الأخير الذي يسبق مواجهة شبيبة القبائل بفندق «السلطان» بالجزائر العاصمة، حيث يبقى هدف الطاقم الفني الجديد من وراء هذا البرنامج المكثف ضمان تحضيرات في المستوى والجاهزية التامة ومن كل النواحي للمنافسة الرسمية.

بورديم يلتحق بالتدريبات ويونس ينضم إلى معسكر على شكل إعارة

على صعيد آخر، ومثلما أكدناه في عددنا السابق، سجل لاعب الوسط عبد الرحمان بورديم حضوره في الحصة التدريبية الثانية التي جرت عشية أول أمس بملعب 20 أوت ببشار، بعد غيابه عن حصة الاستئناف بترخيص من المسيرين، في انتظار التحاق المدافع الكاميروني بابيدي في اليومين المقبلين على أقصى تقدير، وفق تأكيدات المسيرين. في المقابل، وافقت إدارة الرئيس مامون حمليلي على إعارة الحارس يونس محمد رضا إلى فريق غالي معسكر من الرابطة الثانية المحترفة، وهذا لموسم واحد فقط، حيث تسلم الحارس أول أمس وثيقة إعارته وتوجه مباشرة إلى معسكر، أين وقع على عقده الجديد، لمنحه فرصة للعب واكتساب الخبرة على أمل استرجاعه أكثر نضجا الموسم المقبل.

لقرع ومعزيز تحصلا على تسريحهما ووضعية سايح معقدة

وإضافة إلى الحارس يونس محمد رضا، سجل الثنائي محمد لقرع ونجيب معزيز حضورهما أول أمس بمكتب إدارة شبيبة الساورة، أين كللت جلسة المفاوضات التي جمعتهما بالمسيرين بحصولهما على وثيقتي تسريحهما، حيث التحق معزيز بالنصرية فيما لايزال لقرع لم يحدد وجهته لحد الآن، في انتظار حسم الأمور مع بقية الأسماء المسرحة، وهم غزالي وصالح نور الإسلام وبن شريف، وخاصة سايح سعيد الذي تبقى وضعيته معقدة جدا بعد إقدامه على التوقيع في شباب بلوزداد دون استشارة إدارة الساورة التي لايزال مرتبطا معها لموسم إضافي.

مدافع محوري وقلب هجوم لغلق القائمة بشكل نهائي

على صعيد آخر، أكدت مصادر قريبة من إدارة شبيبة الساورة أنها وبعد التشاور مع الطاقم الفني، حددت حاجيات الفريق في الوقت الراهن بمدافع محوري ومهاجم، حيث تبقى العديد من الأسماء مطروحة على الطاولة، على أن يتم اختيار الثنائي المناسب قبل نهاية هذا الأسبوع، لغلق القائمة بشكل نهائي والتركيز فقط على التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد.