اجتماع سري لرؤساء الأندية اليوم بسبب طريقة تسيير زطشي وحداد لـ«الفاف»

سيجتمع رؤساء الأندية المحترفة لرابطتي موبيليس المحترفة الأولى والثانية لكرة القدم، اليوم، بالجزائر العاصمة، لمناقشة الوضعية التي تسير بها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم منذ انتخاب الرئيس خير الدين زطشي على رأسها، شهر مارس المنقضي، حيث سيتم دراسة التغييرات التي طرأت على طريقة التسيير وكذا أبرز الإيجابيات والسلبيات التي ميزت الفترة الماضية.

حيث كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» أن رؤساء الأندية المحترفة قرروا الاجتماع فيما بينهم قبل اجتماع المكتب الفدرالي لـ«الفاف» للحديث عن أهم النقاط، خصوصا ما تعلق بالإقصاء الذي يتعرض له بعض لاعبي هذه الأندية من الاستدعاء لصفوف المنتخبات الوطنية، وخصوصا المنتخب المحلي، الذي يستعد لتصفيات بطولة أمم إفريقيا 2018 بكينيا، والتي خلفت قائمة اللاعبين المستدعين للتربص الذين بلغ عددهم 29 لاعبا استياء كبيرا من طرف هؤلاء الرؤساء، بعدما استنجد الناخب الوطني لوكاس ألكاراز بـ12 لاعبا من ناديي بارادو وإتحاد العاصمة المحسوبين على رئيس «الفاف» خير الدين زطشي ونائبه الأول، ربوح حداد، اللذين اقتسما الخضر لمنح لاعبيهما صفة لاعبين دوليين لتسهيل عملية احترافهم في الخارج والاستفادة ماليا بأكبر قدر ممكن من تحويلهم، كما سيستغل المجتمعون اليوم الفرصة لمحاولة إيجاد حلول للسيطرة التي أصبح يفرضها الرجلان على الكرة المحلية، وعلى رأسها المنتخب الوطني الذي أصبح وسيلة لخدمة مصالح فريقيهما حسب مصدر «النهار»، الذي أكدت أن الاجتماع لن يقتصر على أمور المنتخب بل سيتم التطرق أيضا إلى المشاكل التي تنخر جسد الكرة الجزائرية محليا ومشاكل الأندية، لمحاولة إيجاد حلول تضمن أفضل سير لفعاليات البطولة برابطتيها الموسم القادم، مع ضمان حقوق الأندية وتجنب تعرضها لأي ظلم من طرف الفاعلين في محيط مبنى دالي ابراهيم.