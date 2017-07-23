لن نتخلى عن صفقة فيغولي

حلّ مسؤولو إدارة نادي غلاتاسراي التركي، أمس، على العاصمة الفرنسية باريس، من أجل إنهاء تفاصيل ضم صفقة الدولي الجزائري سفيان فغولي، مع نظرائهم من نادي واست هام الانجليزي، وذلك بعدما توصلوا في وقت سابق لاتفاق يقضي بانضمام لاعب الخضر إلى النادي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بقيمة 5 ملايين أورو، على أن يوقع عقدا لمدة 4 سنوات كاملة، حسبما كشفته العديد من التقارير الصحفية التركية، أمس، وعلى رأسها صحيفة «فانتيك»، والتي أكدت أن رئيس نادي غالاتاسراي ديرسن أيدين أوزباك والمدير الرياضي، سينيك إرغون، شدا الرحال نحو باريس للقاء مسيري واست هام على أمل حسم صفقة فغولي نهائيا خلال الساعات القليلة القادمة.

هذا وأكد المدير الرياضي، سينيك إرغون، في تصريحات نقلتها الصحافة التركية، على غرار موقع «فوتبال أرينا»، أن إدارة غالاتساراي بصدد وضع آخر الرتوشات على صفقة فيغولي التي تسعى جاهدة للفوز بها، على حساب باقي الأندية التي ترغب هي الأخرى في الظفر بخدماته، موضحا أن غالاتسراي لن يتخلى عن انتداب فغولي، حيث قال في هذا الصدد: «في الوقت الحالي لن نتخلى عن صفقة فغولي». الجدير بالذكر، أن فغولي انتقل إلى واست هام الموسم الفارط في صفقة انتقال حر، قادما من فالنسيا، أين وقّع على عقد لمدة 3 سنوات، أي إلى غاية جوان 2019.