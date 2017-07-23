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الجزائر تتعادل أمام كرواتيا في مباراة بطولية

نشر يوم 2017/07/22 2557 0 مهدي فيراس الجزائر تتعادل أمام كرواتيا في مباراة بطولية

تعادل المنتخب الجزائري أمام نظيره الكرواتي بنتيجة (24 - 24) الشوط الأول (09 - 11)، اليوم السبت بقاعة حرشة حسان، بالجزائر العاصمة، ضمن الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة لمونديال كرة اليد لأقل من 21 سنة الجاري بالجزائر. 

ويعد التعادل الثاني للجزائر بعد الأرجنتين (25- 25) يوم الخميس الفارط مقابل هزيمة أمام ايسلندا (25- 22) وفوز على المغرب (24 - 19). 

وفي بقية لقاءات الجولة الرابعة لنفس المجموعة، فازت ايسلندا على المغرب (35- 18) في حين تفوقت الارجنتين على السعودية (24- 23). 

وفي الجولة الخامسة يلتقي الخضر بالمنتخب السعودي يوم الاثنين (20:45) بقاعة حرشة حسان. 

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