الجزائر تتعادل أمام كرواتيا في مباراة بطولية

تعادل المنتخب الجزائري أمام نظيره الكرواتي بنتيجة (24 - 24) الشوط الأول (09 - 11)، اليوم السبت بقاعة حرشة حسان، بالجزائر العاصمة، ضمن الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة لمونديال كرة اليد لأقل من 21 سنة الجاري بالجزائر.

ويعد التعادل الثاني للجزائر بعد الأرجنتين (25- 25) يوم الخميس الفارط مقابل هزيمة أمام ايسلندا (25- 22) وفوز على المغرب (24 - 19).

وفي بقية لقاءات الجولة الرابعة لنفس المجموعة، فازت ايسلندا على المغرب (35- 18) في حين تفوقت الارجنتين على السعودية (24- 23).

وفي الجولة الخامسة يلتقي الخضر بالمنتخب السعودي يوم الاثنين (20:45) بقاعة حرشة حسان.