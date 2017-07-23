بالفيديو.. أوناس يسجل ثالث أهدافه مع نابولي وينصب نفسه المدلل الجديد للفريق

وجنّب آدم أوناس، فريقه نابولي، الهزيمة عندما تمكن في الدقيقة الـ59 من عمر اللقاء، من تعديل النتيجة لفريقه، الذي كان منهزما بهدف لصفر، من خلال استغلاله لفتحة جانبية أسكنها في شباك حارس نادي كييفو فيرونا، تحت أنظار مدربه ماوريسيو ساري الذي تزداد ثقته في صاحب الـ20 عاما من مباراة لأخرى.

وبهذا أصبح في رصيد الدولي الجزائري آدم أوناس، ثلاثة أهداف بألوان قميص النادي الأزرق، خلال الأربع مواجهات الودية التي شارك فيها لحد الآن، منذ التحاقه بفريقه الجديد بداية الشهر الجاري، ليحقق بذلك العلامة 3/4، والتي أكسبته إشادة واسعة من طرف الصحافة الإيطالية، إضافة لأنصار النادي الذين يرون فيه المدلل الجديد للفريق في حال مواصلته على نفس الريتم.