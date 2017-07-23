"بيراف لــ "النهار أونلاين": "وزارة الشباب والرياضة رفضت إرجاع 8 مليارات

عاد بيراف، للتأكيد مرة أخرى أنّ هيئته قدّمت كل التوضيحات اللازمة لوزارة الشباب والرياضة فيما يخص الأموال التي أنفقت خلال تحضيرات الرياضيين لأولمبياد ريو دي جانيرو، ورفض بيراف "اتهامه بالفساد وصرف الأموال العمومية"، وهذا بعد الإتهامات التي وجهها وزير الشباب والرياضة.

وقال المسؤول الأول على اللجنة الأولمبية الجزائرية، في حوار خصّ به "النهار أونلاين" :"الأموال التي يتكلمون عنها صُرفت على الرياضيين بعدما منحتنا اياها وزارة الشباب والرياضة، وقدمنا لها كل الحسابات والتوضيحات وقلنا لهم إن نقص أي دينار أبلغونا وسنقوم بردّه".

وأضاف: "نحن لا نزال ندين لوزارة الشباب والرياضة بـ7 ملايير سنتيم و900 مليون رفضوا ارجاعها لنا، وهي تشمل 500 ألف دولار الخاصة بألعاب البحر المتوسط 2018 بتاراغونا، ودفعتها اللجنة الأولمبية عن الوزارة، و100 ألف دولار خاصة بالألعاب الإسلامية، والباقي كلها مصاريف دفعناها عوضا عنها، ولكنهم رفضوا أن يرجعوا هذه الأموال إلى اللجنة الأولمبية".