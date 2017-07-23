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إصابة بودبوز قد تبعده عن مواجهة زامبيا

نشر يوم 2017/07/23 2265 0 كريم.تيغرمت إصابة بودبوز قد تبعده عن مواجهة زامبيا
سيغيب الدولي الجزائري، رياض بودبوز، عن تشكيلة نادي "مونبوليه" الفرنسي لعدة أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض خلال تدريبات الفريق على مستوى الركبة.

حسب ما أكدته صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أفيد أنّ "بودبوز" يعاني من التواء في الركبة، ومن شأن هذه الاصابة أن تضعه خارج تشكيلة الفريق إلى غاية منتصف أوت الداخل، في حين ستعود عجلة البطولة الفرنسية للدوران انطلاقا من الخامس أوت المقبل.

وبما أن المصائب لا تأتي فرادا، فإن حلم نجم "مونبولييه" في تغيير الأجواء هذا الصيف أصبح صعب المنال، بما أنه من المستبعد جدا أن يفكّر أي ناد في التعاقد مع لاعب مصاب. 

من جهة أخرى، واستنادا لآخر المستجدات، من المستبعد جدا أن يكون صاحب القدم اليسرى السحرية جاهزا للظهور ضمن تشكيلة الخضر خلال خرجتيه القادمتين أمام زامبيا في 2 و5 سبتمبر المقبل لحساب تصفيات كأس العالم 2018.     

 

 

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