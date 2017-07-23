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بالفيديو.. قاسي السعيد يدعو للمّ شمل المولودية

نشر يوم 2017/07/23 1513 0 كريم.تيغرمت بالفيديو.. قاسي السعيد يدعو للمّ شمل المولودية
دعا المدير العام الرياضي لنادي مولودية الجزائر لكرة القدم، كمال قاسي السعيد، لإعادة لم شمل نادي مولودية الجزائر، وتغليب مصلحة الفريق على الخلافات الفردية، لتحقيق الأهداف المسطرة للنادي.

في أول تصريح له، بعد تعيينه على رأس نادي مولودية الجزائر خلفا للمقال عمر غريب، قال قاسي السعيد في تصريح لقناة "النهار": "أتمنى أن نعمل على تحقيق نتائج افضل من تلك التي حققها النادي خلال المواسم الماضية وهذا يتطلب تظافر جهود كل عائلة المولودية، بتغليب مصلحت الفريق على الصراعات الفردية" وأضاف "المولودية على مشارف اتمام 100 سنة من الوجود، ولا يجب أن تعيش هذا التمزق الحاصل بين أبناءها، لذا أنا أرحب بأي شخص بإمكانه مد يد المساعدة للفريق".

وعن قبوله تولي رئاسة النادي، أضاف الدولي الجزائري الأسبق: "لم يكن بإمكاني رفض تولي رئاسة الفريق، بالنظر للفترة الحساسة التي يمر بها النادي الذي ظلّ يعاني من فراغ، وكان يجب على أحد تولي زمام الأمور، أتمنى أن أكون عند حسن ظن المسؤولين الذن وضعوا ثقتهم في شخصي".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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