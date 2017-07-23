بالفيديو.. قاسي السعيد يدعو للمّ شمل المولودية

في أول تصريح له، بعد تعيينه على رأس نادي مولودية الجزائر خلفا للمقال عمر غريب، قال قاسي السعيد في تصريح لقناة "النهار": "أتمنى أن نعمل على تحقيق نتائج افضل من تلك التي حققها النادي خلال المواسم الماضية وهذا يتطلب تظافر جهود كل عائلة المولودية، بتغليب مصلحت الفريق على الصراعات الفردية" وأضاف "المولودية على مشارف اتمام 100 سنة من الوجود، ولا يجب أن تعيش هذا التمزق الحاصل بين أبناءها، لذا أنا أرحب بأي شخص بإمكانه مد يد المساعدة للفريق".

وعن قبوله تولي رئاسة النادي، أضاف الدولي الجزائري الأسبق: "لم يكن بإمكاني رفض تولي رئاسة الفريق، بالنظر للفترة الحساسة التي يمر بها النادي الذي ظلّ يعاني من فراغ، وكان يجب على أحد تولي زمام الأمور، أتمنى أن أكون عند حسن ظن المسؤولين الذن وضعوا ثقتهم في شخصي".