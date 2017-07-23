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بالفيديو..عمر غريب يسخر من المولودية!

نشر يوم 2017/07/23 8642 0 يونس رزيق بالفيديو..عمر غريب يسخر من المولودية!
عاد الرئيس السابق لنادي مولودية الجزائر لكرة القدم، عمر غريب، للظهور مجددا منذ إقالته من طرف مجلس إدارة الفريق في الثامن جويلية الحالي،

حيث تداولت شبكات التواصل الإجتماعي، الأحد، مقطع فيديو لغريب تحدث فيه بسخرية عن تنحيته، متمنيا فشل الإدارة الحالية التي يرأسها كمال قاسي السعيد.

ظهر غريب أثناء إستجمامه بأحد المسابح الخاصة، أين جمعه حديث رفقة أحد أنصار المولودية قائلا : "حنا مانحبوش الرجال....وراهي ليهم المولودية"، وأضاف غريب: "لقد صنعنا فريقا جيدا على جميع الأصعدة، لكنهم يسعون دائما لتكسير الفريق".

وإختتم غريب حديثه: "أتمنى لفريق مولودية الجزائر كل الخير، عملنا لمدة 14 شهر دون إنقطاع، حيث خدمنا الفريق من القلب ودفعنا مستحقات اللاعبين من أموالنا الخاصة، إن شاء الله الإدارة الحالية "يكونوا رجال" ويحصدوا نتائج أفضل من التي حصدناها نحن".

 

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