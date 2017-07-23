الجزائر أغلى المنتخبات العربية والثالثة قاريا

واصل الخضر صدارة الترتيب رغم تراجع قيمته السوقية إلى حوالي 140 مليون أورو بعد تراجع قيمة لاعبيه على غرار براهيمي، سليماني وغولام، حسب الموقع المذكور.

واحتل المغرب المركز الثاني بقيمة بلغت حوالي 89 مليون أورو، أما المنتخب المصري فحل ثالثا بقيمة تقارب 77 مليون أورو، فيما جاء المنتخب التونسي في المركز الرابع بقيمة 23.5 مليون أورو، في وقت تواجد منتخب السعودية في المركز الخامس يليه المنتخب الاماراتي سادسا.

وعلى الصعيد الافريقي، تموقع منتخب كوت ديفوار في ريادة أغلى المنتخبات الافريقية بقيمة بلغت 154 مليون أورو، يليه منتخب السينغال بحوالي 145 مليون أورو، ثمّ الجزائر ثالثا أمام المغرب ونيجيريا.