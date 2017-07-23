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بالفيديو.. الصربي إيفيكا تودوروف مدربا جديدا لشباب بلوزداد

نشر يوم 2017/07/23 1 0 م . فيصل بالفيديو.. الصربي إيفيكا تودوروف مدربا جديدا لشباب بلوزداد
أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الأحد، اتفاقها رسميا مع الصربي ايفيكا تودوروف، لتدريب الفريق، لمدة موسمين، خلفًا للمغربي بادو الزاكي .

وجاء اختيار أبناء لعقيبة، للمدرب تودوروف، مواصلة لاستراتيجة النادي المتضمنة التعاقد مع مدربين كبار، بعد أن تم تفعيل هذه الفكرة مع المدرب المغربي بادو الزاكي، ما سمح للفريق بالتتويج بكأس الجزائر، رغم إمكانات التشكيلة المحدودة.

ومعروف عن المدرب الجديد للشباب، أنه لا يحب من يتدخل في عمله، خاصة التشكيلة التي يختارها ولو يكلفه ذلك الذهاب من الفريق 

كما سبق، وأن درَّب تودوروف، العديد من الفرق أهمها الوداد، والمغرب التطواني، والكوكب المراكشي من المغرب، والنجم الساحلي التونسي، والشباب السعودي، ومنتخبي الكونغو، وبوركينا فاسو، وحقق لقب كأس آسيا للأندية الحائزة على الكؤوس مع الشباب السعودي 

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