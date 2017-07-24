التوأم بقة يصنعان الحدث بذهبية وفضية في سباق 800 متر بلندن

صنع الشقيقان فؤاد وعبد اللطيف بقة، الحدث في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، التي أسدل الستار عنها، الأحد، بالعاصمة البريطانية لندن، حيث خطفا التوأم الميداليتين الذهبية والفضية لسباق 800 متر، سهرة أمس السبت، بعد أن حل فؤاد في المركز الأول ونصّب نفسه بطلا للعالم بتوقيت قدره 51 ثانية و60 جزءا من المائة، بينما خطف عبد اللطيف المركز الثاني والميدالية الفضية بتوقيت قدره 51 ثانية و69 جزءا من المائة، فيما جاء الجزائري الثالث المشارك في النهائي، محمد حمومو في المركز الرابع بتوقيت 51 ثانية و86 جزءا من المائة بفارق جزئين من المائة فقط عن صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ويأتي تألق البطلين الشقيقاين بقة بعد أيام قليلة عن تألقهما الأول في سباق 1500 متر، حين خطفا الأضواء بتتويجها بالميداليتين الذهبية والفضية للسباق، ولكن على عكس سباق 800 متر، أين توج عبد اللطيف بالميدالية الذهبية فيما حل فؤاد في المركز الثاني وتوج بالميدالية الفضية، أين أكد الشقيقان علو كعبيهما في أم الألعاب في اختصاصهما في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ليتربعا على عرش ألعاب القوى العالمية في اختصاصي 800 و1500 متر اللذين يعتبران اختصاصين جزائريين، لطالما حصدت الجزائر عديد الميداليات فيهما في البطولات العالمية والألعاب الأولمبية، سواء العادية أو في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

نسيمة صايفي وصافية جلال تهديان الجزائر ذهبية وبرونزية في رمي الجلة

بدورها، أهدت نسيمة صايفي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة في منافسة رمي القرص، برمية بلغت 10.59 متر متقدمة على الميكسيكية هيرناديز أورتيز التي قدرت رميتها بـ10.51 متر، والجزائرية الأخرى صافية جلال التي خطفت المركز الثالث والميدالية البرونزية بـ9.68 متر. هذا وتعتبر ذهبية نسيمة صايفي الثانية لها في بطولة العالم بلندن بعد ذهبيتها الأولى في منافسة رمي القرص بعد أن حققت فيها رمية بـ34.05 متر.