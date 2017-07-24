حمّار يتفق مع الغابونيين أوبامبو وأنغوالاما والتوقيع اليوم

أجّل رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار، ترسيم توقيع الثنائي الغابوني إلى أمسية الاثنين، بعد أن قرر العودة على جناح السرعة إلى مدينة سطيف، بعد اجتماع رؤساء الأندية في العاصمة، حيث سيكون على موعد مع وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بعد توفير مبلغ التسبيق المالي للثنائي مقابل ترسيم توقيعهما اليوم، خاصة أنهما على موعد غدا الثلاثاء مع العودة إلى الغابون لجلب أمتعتهما للإقامة في مدينة سطيف، ثم الالتحاق بمكان التربص. وكان المهاجم جوان لانغوالاما قد التحق أمس بمدينة سطيف قادما من الدار البيضاء المغربية، مباشرة بعد إنهائه إجراءات فسخ العقد مع إدارة الرجاء، مما جعل الرئيس حمّار يؤجل تنقله إلى العاصمة إلى غاية التفاوض مع الثنائي الغابوني، والذي أفضى إلى الاتفاق على التوقيع لموسمين مقابل 8 آلاف أورو شهريا.

دمو رفض العرض المالي وحمّار لازال ينتظر كنيش

رفض المدافع المحوري لمولودية الجزائر عبد الغاني دمو، العرض المالي الذي اقترحه عليه الرئيس حمّار، حيث اشترط أجرة لا تقل عن 200 مليون شهريا، وهو المقترح الذي لم يوافق عليه الرئيس حمّار، مما جعل المفاوضات تفضي إلى طريق مسدود ويفترق الطرفان، حيث فتح حمّار الباب أمام إمكانية تجديد عقد المدافع المحوري كنيش، الذي لم يرسّم انضمامه لأي فريق إلى حدّ الآن، خاصة بعد الأخبار التي تتحدث عن العروض الهزيلة التي وصلته من البطولات الأوربية، ويبقى الرئيس السطايفي يترقب الفرصة لمعاودة الاتصال به للرد على العرض الذي اقترحه عليه مقابل التجديد موسمين.

بن دبكة يضيع رسميا ويترك فراغا في الجهة اليسرى

ضاع وسط الميدان بن دبكة، رسميا، بعد أن رسّم توقيعه لمولودية الجزائر، بعد أن راهن الرئيس حمّار كثيرا على الاتفاق الذي أبرمه مع اللاعب الذي حضر إلى مدينة سطيف، واتفق على كامل التفاصيل، حيث كانت الإدارة تراهن عليه لخلافة الشاب العمري الذي وقع لشباب قسنطينة، لتبقى الجهة اليسرى من وسط الميدان الدفاعي والهجومي تعاني بعد ذهاب العمري من دون تعويضه بأي لاعب، خاصة أن العمري كان متعدد المناصب.

موعد التوقيع مع المتعامل «جازي» يتأجل وحمّار قلق

تأجل الموعد الذي حدده الرئيس حمّار مع مسؤولي «جازي»، أمس، وبعد وساطة أطراف نافذة جعلت الرئيس حمّار يؤجل التنقل إلى العاصمة أمس، ويمكث في مدينة سطيف إلى غاية الأمسية، حيث كان على موعد مع التنقل في السهرة من أجل حضور اجتماع الفاف اليوم، وهو ما أثار قلق الرئيس الذي راهن كثيرا على عائدات عقد التمويل لإنهاء الأزمة التي يعيشها فريقه، خاصة أن التشكيلة ظلت تحمل شعار «جازي» منذ انطلاق مرحلة العودة تقريبا من دون ترسيم توقيع العقد.

بوزيدي يعارض ويرفع أسهم ورقة تسريح بن عياد

أكدت مصادر موثوقة أن مدرب سريع غليزان الجديد، بوزيدي، قد عارض فكرة تسريح هداف التشكيلة بن عياد، رافضا قرار تسريحه والاستفادة من عائدات تحويله، وهو ما عرقل مرة أخرى صفقة ضمه من قبل إدارة وفاق سطيف التي تراهن على الرفع من قيمة ورقة تسريح المهاجم لإقناع الإدارة ومدرب غليزان بتسريحه.

ناصري رسميا الحارس الثالث وعصماني يغادر

أبرم حارس الآمال، الشاب ناصري، اتفاقا نهائيا مع الإدارة للتوقيع على عقد مدته 5 مواسم، وسيكون الحارس الثالث في تشكيلة الأكابر، وتم تحديد موعد التوقيع اليوم الإثنين، بعد أن أصر الحارس الشاب عصماني على تغيير الأجواء بعد العرض المغري الذي وصله من إدارة شباب قسنطينة.

الادارة باشرت دعوة اللاعبين للالتحاق بالتحضيرات

باشرت الإدارة الاتصال بجميع اللاعبين لتذكيرهم بموعد انطلاق التدريبات غدا الثلاثاء 25 جويلية، على مستوى المدرسة الرياضية الباز، لفترة 4 أيام، حيث يتم تجميع اللاعبين قبل شد الرحال إلى مدينة سوسة التونسية للدخول في تربص مغلق بداية من يوم السبت 29 جويلية إلى غاية 15 أوت.

ناجي يغلق هاتفه ويصر على أمواله

لم تتمكن الإدارة من ربط اتصال بالمهاجم رشيد ناجي من أجل التفاوض حول وضعيته، خاصة أنه يدين بمستحقاته العالقة للموسم المنصرم، فيما تريد الإدارة تنازله عن جزء هام منها بسبب غياباته على خلفية الإصابة، وهو ما رفضه اللاعب قبل نهاية الموسم، أو التفاوض عن تجديد العقد الموسم القادم، لكن المهاجم فضل غلق الهاتف في وجه الإدارة، في رسالة واضحة عن رفضه التنازل أو الحديث عن تخفيض الأجرة الشهرية.