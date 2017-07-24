بن دبكة يختار العميد ويوقع لثلاثة مواسم

حسم المتوسط الدولي أمره، من خلال تفضيله البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، بعد مفاوضات ماراطونية مع عدة أندية، بعدما تلقى عدة عروض من اندية برتغالية، حيث قرر الإنضمام إلى العميد في صفقة تمتد إلى غاية جوان 2020.

ويعد بن دبكة خامس مستقدمي عميد الأندية الجزائرية، بعد كل من أبو سفيان "اتحاد سيدي بلعباس"، زين العابدين بولخوة "اتحاد الحراش"، "عبد الله المؤذن" و"زكريا منصوري "نادي بارادو"، علما أنّ "منصوري" مدّد إعارته.

وبهذا يكون خريج مدرسة نصر حسين داي، وضع حدا لمسيرة دامت 16 سنة مع النصرية بعدما تدرج عبر كل أصناف الملاّحين.