قلة العروض تهدّد انتقال محرز خارج ليستر

لا تزال أنباء وسائل الاعلام العالمية تتضارب حول هوية النادي الذي سيتقمص محرز ألوانه مستقبلا، وعاد الحديث عن تحويل رياض إلى نادي "أرسنال" الانجليزي للظفر بخدمات أحسن لاعب افريقي لسنة 2016، إلا أنّ مطالب ادارة الثعالب تبقى الهاجس الكبير وراء اتمام الصفقة.

وفي سياق متصل ، دخل نادي "جمعية روما" الايطالي ضمن الفرق المهتمة بالتفاوض مع محرز، فيما أعلنت إدارة "ليستر" عن عدم وجود أي عرض رسمي بخصوص محرز، كما أكدت وجود نية للابقاء عليه الموسم القادم، خاصة لعدم وجود خليفة لمحرز في حالة مغادرة الأخير لبطل انجلترا 2016، على حد تأكيد ابن مالك نادي ليستر.