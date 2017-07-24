عمروش لــ "النهار أونلاين": مبادئي لا تسمح بالتفاوض مع المولودية

في إتصال هاتفي مع مندوب "النهار أونلاين"، أكد عمروش أنه لم يتلق أي إتصال من طرف الإدارة الحالية لفريق المولودية، موضحا: "في الحقيقة لم أتلق أي إتصال من مسيري المولودية، بالإضافة إلى أنني لست جاهزا للدخول في مفاوضات مع الفريق في ظل وجود مدرب أحترمه كثيرا-كمال مواسة- والذي حقق نتائج رائعة مع الفريق لذلك أرى أنه من المستبعد أن يتم تنحيته من منصبه".

هذا وكانت تقارير إعلامية محلية تحدثت عن إقالة المدرب كمال مواسة من طرف الرئيس الجديد للفريق العاصمي "كمال قاسي السعيد" الذي يسعى للتخلص من كل (بقايا) الرئيس السابق عمر غريب.