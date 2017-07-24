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عمروش لــ "النهار أونلاين": مبادئي لا تسمح بالتفاوض مع المولودية

نشر يوم 2017/07/24 242 0 يونس رزيق عمروش لــ "النهار أونلاين": مبادئي لا تسمح بالتفاوض مع المولودية
رفض المدرب الجزائري السابق للمنتخب الكيني، عادل عمروش، الاثنين، الدخول في مفاوضات مع إدارة نادي مولودية الجزائر لكرة القدم، في ظل وجود المدرب الحالي للعميد، كمال مواسة، الذي حقق نتائج إيجابية بوصوله إلى ربع كأس الكنفدرالية الإفريقية، بالإضافة إلى بلوغه المربع الذهبي لكأس الجمهورية، وإحتلاله الصف الثاني لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.

 في إتصال هاتفي مع مندوب "النهار أونلاين"، أكد عمروش أنه لم يتلق أي إتصال من طرف الإدارة الحالية لفريق المولودية، موضحا: "في الحقيقة لم أتلق أي إتصال من مسيري المولودية، بالإضافة إلى أنني لست جاهزا للدخول في مفاوضات مع الفريق في ظل وجود مدرب أحترمه كثيرا-كمال مواسة- والذي حقق نتائج رائعة مع الفريق لذلك أرى أنه من المستبعد أن يتم تنحيته من منصبه".

هذا وكانت تقارير إعلامية محلية تحدثت عن إقالة المدرب كمال مواسة من طرف الرئيس الجديد للفريق العاصمي "كمال قاسي السعيد" الذي يسعى للتخلص من كل (بقايا) الرئيس السابق عمر غريب.

 

 

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