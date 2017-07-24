مركز سابع للجزائر في مونديال ألعاب القوى لذوي الاحتياجات بلندن

حصد زملاء التوأم "بقة" 19 ميدالية من مختلف المعادن، وضعته في المركز السابع عالميا والثاني عربيا وإفريقيا، بعد كل من الصين صاحبة الصدارة، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، أوكرانيا، أستراليا، وتونس، وتوزعت ميداليات الرياضيين الجزائريين الـ19 على النحو التالي: 9 ذهبيات، 4 فضيات، و6 برونزيات، وبهذا تكون المديرية التقنية الوطنية، حققت رهانها بتحسين حصيلة مونديال الطبعة الأخيرة قطر 2015، أين عادت النخبة الوطنية بـ11 ميدالية: ذهبيتان، 7 فضيات وبرونزيتين.

للإشارة، شهد مونديال لندن مشاركة أزيد من 1300 رياضي ورياضية من 90 دولة منها الجزائر.